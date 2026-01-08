«Πέσαμε σε σεισμική άπνοια»: Ερωτήματα προκαλεί η αινιγματική ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Σε μία ανάρτηση που προκαλεί ερωτήματα προχώρησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για «σεισμική άπνοια».

Όπως τονίζει στο Facebook ο πρώην διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

«Πάλι πέσαμε σε σεισμική ‘άπνοια’. Μετά τους απανωτούς σεισμούς στις 13/5 και 22/5 2025 μεγεθών 6.1 και 6.1 στην ανατολική Κρήτη, και στις 2/6 2025 μεγέθους 5.8, μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, μέχρι σήμερα δεν έγινε ούτε ένας που να υπερβαίνει το 5.5. Για να δούμε που θα καταλήξουμε...».

«Κάτι θέλει να πει ο ποιητής», σημειώνεται σε ένα σχόλιο ενώ σε άλλο αναφέρεται ότι «θα κάνει κάτι καλό εκεί σε περιοχή που δεν το περιμένουμε», με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να κάνει like και στα δύο σχόλια.

«Σεισμική άπνοια»

Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος χρησιμοποεί τον όρο «σεισμική άπνοια». Το είχε κάνει και το 2023, θέλοντας να δείξει -όπως μάλλον και τώρα- ότι δεν είχε υπάρξει ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με μια απλή ερμηνεία, καθώς η σεισμική δραστηριότητα περνά από φάσεις έξαρσης και ύφεσης, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που η σεισμική ενέργεια δεν εκτονώνεται τόσο περισσότερη συγκεντρώνει.

Και τότε είχε στείλει το μήνυμα πως, καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει ο επόμενος ισχυρός σεισμός, «η καλύτερη άμυνα είναι η τήρηση των κανονισμών, ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, η προετοιμασία, η πρόληψη, η ενημέρωση».