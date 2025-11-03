Πέταξαν σκυλίτσα μέσα σε κάδο απορριμμάτων - Το ζώο βρέθηκε τραυματισμένο και σε κατάσταση σοκ

Περιστατικό κακοποίησης σκύλου σκύλου κατήγγειλε ο 32χρονος ιδιοκτήτης του στο Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου.



Όπως ανέφερε, το Σάββατο, την ώρα που η σκυλίτσα Aria ήταν δεμένη έξω από σουπερμάρκετ της περιοχής, άγνωστος την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.



Το Φιλοζωικό Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο Πολυγύρου, που δημοσιοποιεί το περιστατικό, αναφέρει πως το ζώο βρέθηκε τραυματισμένο και σε κατάσταση σοκ, όπως και ο κηδεμόνας του, που το αναζητούσε απεγνωσμένα για μία ώρα.

Παράλληλα, καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώου και καλεί όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Προανάκριση για το περιστατικό διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου.