Πέθανε η Άννα Λάουρα Μπραγκέτι, πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών: Η δεσμοφύλακας του Άλντο Μόρο

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών μετά από ασθένεια η Άννα Λάουρα Μπραγκέτι, πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, που συμμετείχε στην απαγωγή του Άλντο Μόρο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Rainews, ήταν η γυναίκα που νοίκιασε και έζησε στο διαμέρισμα της οδού Μονταλτσίνο, στη Ρώμη, το οποίο έγινε το κελί του προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κατά τη διάρκεια των 55 ημερών της απαγωγής του, από τις 16 Μαρτίου έως τις 9 Μαΐου 1978.

Σε αυτό το διαμέρισμα, η νεαρή γυναίκα χρησίμευε ως κάλυψη για τα άλλα μέλη της οργάνωσης: τον Τζερμάνο Μακάρι - τον λεγόμενο «μηχανικό Altobelli» - και τους υπόλοιπους. Η Μπραγκέτι υποδυόταν τον ρόλο της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, προσποιούμενη ότι ήταν η φίλη του Μακάρι, για να διαλύσει τυχόν υποψίες.

Γεννημένη στη Ρώμη, στις 3 Αυγούστου 1953, κόρη μιας μικροαστικής οικογένειας, η Μπραγκέτι εργαζόταν ως υπάλληλος όταν, στις αρχές της δεκαετίας του '70, πλησίασε την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Στη συνέχεια, βήμα βήμα, όπως η ίδια θα διηγηθεί χρόνια αργότερα, μπήκε στις Ερυθρές Ταξιαρχίες. «Η απόφασή μου να ενταχθώ σε μια ένοπλη οργάνωση», είχε πει, «ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς, αργής προσέγγισης, μιας σταδιακής προσέγγισης, σαν ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται σιγά σιγά μέχρι την τελική στιγμή που η μηχανή τίθεται σε λειτουργία με όλη της τη δύναμη».



Το 1978 η Μπραγκέτι ήταν ενεργό μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης υπό την ηγεσία του Μάριο Μορέτι.

Από τη στρατιωτική δράση στην ισόβια κάθειρξη

Μετά τη δολοφονία του Μόρο στις 9 Μαΐου 1978, η Μπραγκέτι επέλεξε την παρανομία. Από εκείνη τη στιγμή έλαβε ενεργό μέρος σε μερικές από τις πιο αιματηρές ενέργειες της οργάνωσης. Στις 3 Μαΐου 1979, κατά τη διάρκεια της εισβολής στα γραφεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην πλατεία Νικοσία, άνοιξε πυρ μαζί με τον Φραντσέσκο Πικιόνι εναντίον ενός περιπολικού της αστυνομίας που έφτασε στο σημείο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο αστυνομικοί Αντόνιο Μέα και Πιέρο Ολάνου.



Λίγους μήνες αργότερα, στις 12 Φεβρουαρίου 1980, η Μπραγκέτι συμμετείχε με τον Μπρούνο Σεγκέτι στη δολοφονία του αντιπροέδρου του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, Βιτόριο Μπακελέ, στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης. Ήταν αυτή που πυροβόλησε πρώτη, σκοτώνοντας τον καθηγητή και πρώην αντιπρόεδρο της Καθολικής Δράσης.

Άννα Λάουρα Μπραγκέτι και Μπρούνο Σεγκέτι/IMAGO

Συνελήφθη στις 27 Μαΐου 1980, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Το 1981 παντρεύτηκε στη φυλακή τον Προσπέρο Γκαλινάρι, έναν από τους ιστορικούς ηγέτες των Ερυθρών Ταξιαρχιών, με τον οποίο αργότερα χώρισε.

Κατά τη διάρκεια της μακράς φυλάκισής της, δεν ζήτησε ποτέ ελαφρυντικά ή μείωση της ποινής της. Μόνο το 2002, μετά από είκοσι δύο χρόνια φυλάκισης, έλαβε αναστολή της ποινής της.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της

Στα επόμενα χρόνια, η Μπραγκέτι αφιερώθηκε στο κοινωνικό έργο, συντονίζοντας μια υπηρεσία που απευθυνόταν σε κρατούμενους, πρώην κρατούμενους και τις οικογένειές τους.



Έγραψε δύο βιβλία: «Nel cerchio della prigione» (1995, Sperling & Kupfer), σε συνεργασία με τη Φραντσέσκα Μάμπρο, πρώην μέλος των Nuclei Armati Rivoluzionari και «Il prigioniero» (1998, Mondadori), σε συνεργασία με τη δημοσιογράφο Πάολα Ταβέλα.

Άννα Λάουρα Μπραγκέτι/IMAGO

Τα τελευταία χρόνια, η Μπραγκέτι είχε επιλέξει τη σιωπή. Ζούσε στη Ρώμη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ποτέ δεν απαρνήθηκε εντελώς το παρελθόν της, αλλά το είχε περιγράψει στα γραπτά της και στις λίγες δημόσιες ομιλίες της: «Έψαχνα έναν τρόπο να αλλάξω τον κόσμο», έγραψε «και προσπαθούσα να καταλάβω αν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ήταν το μέσο για να πραγματοποιήσω το επαναστατικό όνειρο. Αλλά αυτό το όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη».