Πέθανε η Γουόλι Φανκ:Η γυναίκα που απέρριψε η NASA και περίμενε 60 χρόνια για να αγγίξει το Διάστημα

Περίμενε μια ζωή για τη στιγμή που άλλοι έζησαν πολύ νωρίτερα. Η Γουόλι Φανκ, η πρωτοπόρος πιλότος που δεν κατάφερε να γίνει αστροναύτης της NASA αλλά τελικά ταξίδεψε στο Διάστημα στα 82 της χρόνια, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια ιστορία επιμονής, τόλμης και ανεκπλήρωτων ονείρων που τελικά έγιναν πραγματικότητα.

Η Φανκ όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του δήμου της Γκρέιπβαϊν στο Τέξας πέθανε την Τετάρτη από φυσικά αίτια, στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της συγγενικά της πρόσωπα.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο της αεροπορίας και της διαστημικής εξερεύνησης, με την ιδιωτική διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος να αναφέρει μέσω X: «Μας θλίβει βαθιά ο θάνατος της Γουόλι Φανκ».

Η εταιρεία πρόσθεσε πως «μας τιμά το ότι ήμασταν μέρος του ταξιδιού της».

Το ταξίδι που άργησε 60 χρόνια, αλλά τελικά έγινε



Για τη Γουόλι Φανκ, το Διάστημα δεν ήταν ποτέ μια μακρινή φαντασίωση. Ήταν ένας στόχος που ακολούθησε για δεκαετίες.

Το 2021, σε ηλικία 82 ετών, πραγματοποίησε το πρώτο και μοναδικό της ταξίδι πέρα από τη Γη, με το σκάφος New Shepard της Blue Origin.

Με αυτή την πτήση έγινε η γηραιότερη γυναίκα που είχε συμμετάσχει μέχρι τότε σε διαστημική αποστολή, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτέλεσε εμπόδιο για ένα όνειρο που είχε γεννηθεί πολλά χρόνια νωρίτερα.

Η στιγμή αυτή ήρθε έξι δεκαετίες μετά την πρώτη της προσπάθεια να φτάσει στο Διάστημα.

Η γυναίκα που ήταν έτοιμη να γίνει αστροναύτης, αλλά έμεινε εκτός NASA



Στη δεκαετία του 1960, η Φανκ συμμετείχε στο πρόγραμμα «Mercury 13», ένα ανεπίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης γυναικών πιλότων που εξετάστηκαν για το κατά πόσο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας διαστημικής αποστολής.

Η ίδια ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευση, όμως ποτέ δεν επιλέχθηκε για αποστολή της NASA, καθώς το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα εκείνη την εποχή δεν άνοιξε τον δρόμο για γυναίκες αστροναύτες.

Παρά την απογοήτευση, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον χώρο της αεροπορίας ούτε το πάθος της για την εξερεύνηση.

Μια καριέρα γεμάτη πρωτιές



Η Γουόλι Φανκ δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για το διαστημικό της ταξίδι. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε θέση επιθεωρήτριας ασφάλειας αεροσκαφών στην αμερικανική υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών NTSB.

Παράλληλα, έγινε η πρώτη γυναίκα εκπαιδεύτρια στην ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η πορεία της αποτέλεσε παράδειγμα για πολλές γυναίκες που προσπάθησαν να μπουν σε έναν χώρο ο οποίος για πολλές δεκαετίες θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικά ανδρικός.

«Τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης»



Η φίλη της Γουόλι Φανκ και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Γκρέιπβαϊν, Νταφ Ο’ Ντελ, αποχαιρέτησε τη σπουδαία πιλότο με ένα μήνυμα που συνοψίζει την πορεία της.

Όπως έγραψε στο Facebook, «η ακλόνητη αποφασιστικότητα» της Φανκ δείχνει ότι «τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης».

Η ιστορία της Γουόλι Φανκ δεν ήταν μόνο μια ιστορία για το Διάστημα. Ήταν μια υπενθύμιση ότι ορισμένοι στόχοι μπορεί να καθυστερούν, αλλά δεν παύουν να είναι εφικτοί. Κάποιες φορές, η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να φτάσεις πρώτος. Είναι να συνεχίσεις να προσπαθείς μέχρι να ανοίξει τελικά η πόρτα.