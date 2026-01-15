Πέθανε η κρυφή κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι - Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 48 ετών

Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της ύπαρξής της, μέσα από τις σελίδες της βιογραφίας του Φρέντι Μέρκιουρι, η κρυφή κόρη του τραγουδιστή των Queen, πέθανε σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο της σπονδυλικής στήλης.

Η οικογένεια της κόρης του Φρέντι Μέρκιουρι, η ύπαρξη της οποίας κρατείτο ως επτασφράγιστο μυστικό, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 ότι έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.



Η Daily Mail αποκαλύπτει μάλιστα ότι ο τραγουδιστής των Queen την αποκαλούσε «Bibi» και έγραψε πολλά τραγούδια γι' αυτήν.



Η συγγραφέας Lesley Ann Jones αποκάλυψε την ύπαρξή της στο συγκλονιστικό βιβλίο με τίτλο «Love, Freddie», που εκδόθηκε το περασμένο καλοκαίρι.



Η Lesley Ann Jones αποκάλυψε εξάλλου ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι αποκαλούσε την κόρη του «θησαυρό» του και «μικρό βατραχάκι» του.



Τα τραγούδια των Queen «Bijou» και «Don't Try So Hard» γράφτηκαν γι' αυτήν, είπε.



Ο σύζυγος της εκλιπούσας, Thomas, ανέφερε στην Daily Mail ότι απεβίωσε «ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με το χόρδωμα, έναν σπάνιο καρκίνο της σπονδυλικής στήλης, αφήνοντας πίσω της δύο γιους ηλικίας εννέα και επτά ετών».



Πρόσθεσε: «Η Β είναι τώρα με τον αγαπημένο και στοργικό πατέρα της στον κόσμο των σκέψεων. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον άνεμο πάνω από τις Άλπεις».



Η Lesley Ann Jones ανέφερε ότι ο frontman των Queen απέκτησε κρυφά την «Bibi» κατά τη διάρκεια μιας εξωσυζυγικής σχέσης το 1976 - και είπε πέρυσι ότι έχει στοιχεία DNA που το υποστηρίζουν.



«Είμαι συντετριμμένη από την απώλεια αυτής της γυναίκας που έγινε στενή μου φίλη, που ήρθε σε μένα με έναν ανιδιοτελή στόχο: να παραμερίσω όλους όσους είχαν ελεύθερη επαφή με την ιστορία του Φρέντι εδώ και 32 χρόνια, να αμφισβητήσω τα ψέματά τους και την αναδιατύπωση της ζωής του και να αποδώσω την αλήθεια».



«Στο τέλος της ζωής της, το μόνο που είχε σημασία για εκείνη ήταν αυτό. Ήταν πολύ άρρωστη καθ' όλη τη διάρκεια των 4 ετών που συνεργαστήκαμε».



Η αποκάλυψη

Το βιβλίο έλεγε πώς ο Φρέντι απέκτησε ένα παιδί με μια φίλη του που ήταν παντρεμένη και κράτησε την ύπαρξη του παιδιού ως επτασφράγιστο μυστικό. Το κορίτσι τον είδε σε συναυλίες και ανέλυε τις περιοδείες του με τους Queen σε μια υδρόγειο σφαίρα που της είχε χαρίσει.



Το βιβλίο βασίζεται σε 17 τόμους ημερολογίων που δόθηκαν στην «Β» από τον πατέρα της το 1991, πριν αυτός πεθάνει το 1991 από βρογχική πνευμονία που προκλήθηκε από AIDS.



Πριν την κυκλοφορία του βιβλίου, η πρώην αρραβωνιαστικιά του Φρέντι Μέρκιουρι, Mary Austin, είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη παιδιού και υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής δεν κρατούσε ημερολόγιο ή σημειώσεις.



Η Lesley Ann Jones ανέφερε ότι η Βibi δεν ήθελε ποτέ να δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της επειδή ήταν γιατρός και διακινδύνευε να τερματίσει την καριέρα της και να θέσει σε κίνδυνο τους ασθενείς της.



Η οικογένεια εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες της, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας της με τον Φρέντι, όταν η ίδια ήταν σε μικρή ηλικία.