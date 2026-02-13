Πέθανε η Μαρία Φράνκα Φερέρο, χήρα του ιδρυτή της Nutella και του Ferrero Rocher

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Φράνκα Φερέρο (το γένος Φισόλο), χήρα του Μικέλε Φερέρο, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τη δημιουργία της Nutella και την παγκόσμια εκτόξευση του ιταλικού ομίλου ζαχαρωδών.

Η Μαρία Φράνκα άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στο σπίτι της στην Άλμπα, στην επαρχία Κούνεο, την πόλη όπου χτυπά η «καρδιά» της Ferrero, όπως αναφέρει η Sun.

Μόλις στις 19 Δεκεμβρίου είχε ανακηρυχθεί ομόφωνα από την έκτακτη γενική συνέλευση της Ferrero International επίτιμη πρόεδρος εφ’ όρου ζωής, τιμητικός τίτλος που επισφράγιζε τη μακρά πορεία και τη συμβολή της στον όμιλο, ο οποίος σήμερα αριθμεί 48.000 εργαζόμενους και παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών που φτάνει τα 19,3 δισ. ευρώ.

Η Ferrero είναι συνώνυμη με μερικά από τα πιο εμβληματικά προϊόντα παγκοσμίως, όπως η Nutella, τα Kinder, τα Ferrero Rocher και τα Tic Tac. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στην Άλμπα, όπου βρίσκεται το ιστορικό εργοστάσιο και η γενέτειρα της διάσημης σοκολατένιας κρέμας.

Ποια ήταν η Μαρία Φράνκα Φερέρο

Γεννημένη στις 21 Ιανουαρίου 1939 στο Σαβιλιάνο της περιοχής Λάνγκε, η Μαρία Φράνκα είχε σπουδάσει στη σχολή διερμηνέων στο Μιλάνο και το 1961 προσελήφθη στην εταιρεία ως μεταφράστρια και διερμηνέας. Έναν χρόνο αργότερα, το 1962, παντρεύτηκε τον Μικέλε Φερέρο σε ηλικία 24 ετών, λέγοντάς του, όπως είχε αποκαλύψει, ότι «δεν της άρεσε η σοκολάτα».

Μετά τον θάνατο του συζύγου της το 2015, κληρονόμησε τον όμιλο με 40 εργοστάσια παγκοσμίως και σχεδόν 50.000 εργαζόμενους, καθώς και ετήσιο τζίρο δισεκατομμυρίων. Η προσωπική της περιουσία εκτιμάται σε περίπου 1,8 δισ. λίρες.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέτισε φόρο τιμής, τονίζοντας ότι «ήταν ένα πρότυπο επιχειρηματικότητας που δεν έχασε ποτέ από τα μάτια της την κοινότητα», αναφερόμενη και στο φιλανθρωπικό της έργο.

Η Μαρία Φράνκα Φερέρο αφήνει πίσω της τον γιο της Τζιοβάνι, σημερινό επικεφαλής του ομίλου, τις νύφες της Πάολα και Λουίζε, καθώς και πέντε εγγόνια. Ο δεύτερος γιος της, Πιέτρο, είχε φύγει από τη ζωή το 2011 από αιφνίδια ασθένεια, ενώ έκανε ποδηλασία στη Νότια Αφρική.