Πέθανε η μητέρα του Κέβιν στο «Μόνος στο Σπίτι» - Ποια ήταν η ηθοποιός Κάθριν Ο Χάρα

Θλίψη στο Χόλιγουντ σκόρπισε η είδηση ότι η διάσημη ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Mέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της πρωταγωνίστριας της σειράς «Schitt's Creek». Ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Variety, ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της ο οποίος σημείωσε ότι ταλαιπωρήθηκε από μια, άγνωστη, σύντομη ασθένεια.

Ωστόσο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι κλήθηκαν να μεταβούν στο σπίτι της τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου πριν τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο σε «σοβαρή» κατάσταση.

Ήταν παντρεμένη με Μπομπ Γουέλτς, με τον οποίο είχαν αποκτήσει δύο γιους τους, τον 31χρονο Μάθιου και τον 29χρονο Λουκ.





Η ηθοποιός ήταν γεννημένη το 1954 στο Τορόντο του Καναδά, σε μια πολύτεκνη οικογένεια και είχε επτά αδέλφια.

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1974 στο «The Second City», ένα θέατρο παραστατικών τεχνών, στην πόλη της, το Τορόντο , προτού εξασφαλίσει έναν ρόλο στο «Saturday Night Live» ως μαθήτρια.

Ωστόσο, έγινε γνωστή όταν έπαιξε τον ρόλο της Ντέλια Ντιτζ στην ταινία «Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον το 1988, δίπλα στην Γουινόνα Ράιντερ.

Στη συνέχεια, υποδύθηκε τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» το 1990 και το 1992 αντίστοιχα με την κραυγή της ως απεγνωσμένη μητέρα που ψάχνει τον βενιαμίν της οικογένειας να γίνεται viral σε όλο τον κόσμο.

Συνεργάστηκε συχνά με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Γκεστ, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες του «Waiting for Guffman» (1996), «Best in Show» (2000), «A Mighty Wind» (2003) και «For Your Consideration» (2006).