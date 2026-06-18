Πέθανε η μητέρα του Σωκράτη Αλαφούζου: «Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα»

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Σωκράτης Αλαφούζος λόγω της απώλειας της αγαπημένης του μητέρας, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό. Ο ηθοποιός, που εδώ και δέκα χρόνια ζει και εργάζεται στην Αμερική, είχε μάλιστα αφιερώσει πρόσφατα σε εκείνη το βραβείο που πήρε στο Love Wins International Film Festival για την ταινία του «A clown girl» και είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του ακολούθους ότι θα έρθει στην Ελλάδα σύντομα προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της.

«Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι» έγραψε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.