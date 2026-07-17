Πέθανε η Μπρέντα Φρίκερ – Η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ έφυγε από τη ζωή στα 81 της

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η Μπρέντα Φρίκερ, η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κατάφερε να κερδίσει Όσκαρ , όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης της. Η σπουδαία ηθοποιός πέθανε μετά από μια περίοδο προβλημάτων υγείας.

Η Φρίκερ έγραψε ιστορία με την ερμηνεία της στην ταινία «My Left Foot» (1989), όπου υποδύθηκε τη δυναμική μητέρα του Κρίστι Μπράουν, ενός Ιρλανδού καλλιτέχνη με εγκεφαλική παράλυση. Για τον ρόλο αυτό απέσπασε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η ταινία χάρισε και στον Ντάνιελ Ντέι-Λούις το πρώτο από τα τρία Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου της καριέρας του.

Γεννημένη στο Δουβλίνο , η Μπρέντα Φρίκερ ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο της υποκριτικής σε ηλικία 19 ετών, συμμετέχοντας σε κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην Ιρλανδία και τη Βρετανία.

Εκτός από το «My Left Foot», συμμετείχε σε σημαντικές ταινίες, όπως «The Field», «So I Married an Axe Murderer», «A Time to Kill», αλλά και στο «Home Alone 2», όπου έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως η «Pigeon Lady», η μοναχική γυναίκα με τα περιστέρια που βοηθά τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

Ο σκηνοθέτης του «My Left Foot», Τζιμ Σέρινταν, την αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς την «καταπληκτική ηθοποιό» και «δυναμική προσωπικότητα», τονίζοντας πως ήταν ένας άνθρωπος με έντονη παρουσία και ξεχωριστές απόψεις.

Η Μπρέντα Φρίκερ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες Ιρλανδές ηθοποιούς της γενιάς της, με την επιτυχία του «My Left Foot» να αποτελεί σημείο καμπής και για την ανάπτυξη της ιρλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, σύμφωνα με το Reuters.