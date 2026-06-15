Πέθανε η Τάτι Αλμέιδα: Η εμβληματική Μητέρα της Plaza de Mayo που έψαχνε τον γιο της για μισό αιώνα

Στην τελευταία μεγάλη πορεία της δεν περπατούσε πια. Ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, με το λευκό μαντίλι δεμένο στο κεφάλι, μπροστά σε ένα πλήθος που φώναζε ακόμη τα ίδια αιτήματα: μνήμη, αλήθεια, δικαιοσύνη. Η Τάτι Αλμέιδα είχε φτάσει στα 95 της χρόνια, όμως δεν είχε εγκαταλείψει ούτε την Plaza de Mayo, ούτε την αναζήτηση. Ακόμη έψαχνε τον Αλεχάνδρο.

Η εμβληματική μορφή των Madres de Plaza de Mayo (Μητέρες της Πλατείας Μαΐου), μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αργεντινή, πέθανε την Κυριακή 13 Ιουνίου 2026 σε ηλικία 95 ετών. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες. Έφυγε χωρίς να μάθει ποτέ τι απέγινε ο γιος της.

Το πλήρες όνομά της ήταν Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida. Όμως στην Αργεντινή σχεδόν κανείς δεν χρειαζόταν να το πει. Ήταν απλώς η Τάτι. Ένα μικρό όνομα που χωρούσε μέσα του μια τεράστια ιστορία: τη μητέρα, τη δασκάλα, τη γυναίκα που μπήκε στην Plaza de Mayo αναζητώντας το παιδί της και βγήκε από εκεί ως σύμβολο μιας χώρας που αρνήθηκε να ξεχάσει.

«Με βαθιά λύπη πρέπει να αναφερθούμε σε αυτή τη θλιβερή είδηση: η αγαπημένη μας Τάτι Αλμέιδα, η πρόεδρος των Μητέρων της Πλατείας του Μαΐου (...) μας άφησε», σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, γέννημα της οργής γυναικών τα παιδιά των οποίων είχαν εξαφανιστεί τα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας στην Αργεντινή.

«Σ' ευχαριστούμε που μας έμαθες να αγαπάμε, να αντιστεκόμαστε, πως ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που εγκαταλείψαμε κι ότι δεν υπάρχει δύναμη μεγαλύτερη από αυτή της αγάπης», πρόσθεσε.

Η μέρα που άλλαξε τα πάντα

Η Τάτι γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες το 1930. Σπούδασε δασκάλα, παντρεύτηκε τον Χόρχε Αλμέιδα και απέκτησε τρία παιδιά. Η ζωή της θα μπορούσε να έχει μείνει μέσα στα όρια μιας οικογενειακής ιστορίας, με σχολεία, παιδιά, γειτονιές και καθημερινές αγωνίες. Όλα άλλαξαν στις 17 Ιουνίου 1975.

Εκείνη την ημέρα ο γιος της, Αλεχάνδρο Μαρτίν Αλμέιδα, απήχθη από την Triple A, την παρακρατική Αργεντινή Αντικομμουνιστική Συμμαχία, που είχε αρχίσει ήδη την παράνομη καταστολή πριν από την τελευταία στρατιωτική δικτατορία της χώρας. Ο Αλεχάνδρο ήταν 20 ετών. Σπούδαζε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, εργαζόταν στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Télam και είχε πολιτική δράση στην αριστερά, καθώς ανήκε στην οργάνωση Λαϊκός Επαναστατικός Στρατός (ERP).

Από εκείνη την ημέρα θεωρείται desaparecido. Εξαφανισμένος.

Στην Αργεντινή, η λέξη αυτή δεν σημαίνει απλώς «αγνοούμενος». Είναι μια λέξη φορτωμένη με υπόγεια κέντρα κράτησης, βασανιστήρια, πτήσεις θανάτου, κλεμμένα μωρά, οικογένειες που γύριζαν από γραφείο σε γραφείο ζητώντας μια απάντηση και έπαιρναν πίσω σιωπή. Είναι η λέξη που σφράγισε τη δικτατορία του 1976-1983 και τις ζωές χιλιάδων οικογενειών.

Η Τάτι Αλμέιδα δεν μπόρεσε να βρει ποτέ το πτώμα του Αλεχάντρο. «Αυτή την οργή την μεταμορφώσαμε σε αγάπη, σε ειρηνικό αγώνα», δήλωνε στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2017.

"Que Dios no me lleve hasta tocar los huesos de Alejandro"🗣️



En marzo, durante la inauguración de una muestra de la CGT en la exESMA, Taty Almeida se emocionó al recordar a su hijo Alejandro, secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975. pic.twitter.com/46eDvMWfXq — El Destape (@eldestapeweb) June 14, 2026

Οι γυναίκες με τα λευκά μαντίλια

Η αναζήτηση του Αλεχάνδρο την έφερε κοντά σε άλλες γυναίκες που ζούσαν το ίδιο κενό. Μητέρες που δεν είχαν τάφο να κλάψουν, δεν είχαν επίσημη απάντηση, δεν είχαν καν το δικαίωμα να φωνάξουν χωρίς να κινδυνεύσουν. Στις 30 Απριλίου 1977, οι πρωτοπόρες 14 Μητέρες της Plaza de Mayo άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά στην Casa Rosada, την έδρα της κυβέρνησης, και να περπατούν σιωπηλά γύρω από την πλατεία, τολμώντας να εναντιωθούν στο στρατιωτικό καθεστώς στο απόγειο της καταστολής.

Το λευκό μαντίλι τους έγινε ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του 20ού αιώνα. Ένα κομμάτι ύφασμα που έγινε σημαία αντίστασης. Οι στρατιωτικοί τις αποκαλούσαν «τρελές». Εκείνες συνέχισαν να περπατούν.

Κόρη και αδελφή στρατιωτικών, η Τάτι άργησε να στρατευτεί. «Δεν τολμούσα να πάω. Με το βιογραφικό μου, θα με πέρναγαν για κατάσκοπο», είχε πει. Εντάχθηκε στις Madres de Plaza de Mayo το 1979. Δεν έγινε ακτιβίστρια επειδή το σχεδίασε. Έγινε επειδή δεν είχε άλλη επιλογή. Η απώλεια του γιου της δεν την έκλεισε στο σπίτι. Αντίθετα, την έβγαλε στον δρόμο. Και εκεί, ανάμεσα σε άλλες γυναίκες που κρατούσαν φωτογραφίες παιδιών, η προσωπική της τραγωδία έγινε δημόσιο αίτημα.

Να μάθουν πού είναι. Να μάθουν τι τους έκαναν. Να υπάρξει δικαιοσύνη.

Η Τάτι που έμεινε όρθια

Στα τελευταία της χρόνια, το σώμα της είχε κουραστεί. Η ίδια όμως επέμενε να βρίσκεται εκεί όπου ένιωθε ότι όφειλε να είναι. Τον Μάρτιο του 2026, στην πορεία για τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα της 24ης Μαρτίου 1976, ήταν ξανά παρούσα. Σε αναπηρικό αμαξίδιο, πάνω στη σκηνή, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως αναφέρει δημοσίευμα της El Pais.

Η παρουσία της είχε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη σημερινή Αργεντινή, όπου η μνήμη της δικτατορίας έχει ξαναγίνει πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι και η κυβέρνησή του κατηγορούνται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αναθεωρητική και αρνητική στάση απέναντι στα εγκλήματα της δικτατορίας. Η Τάτι, όπως και οι υπόλοιπες Μητέρες και Γιαγιάδες της Plaza de Mayo, δεν μιλούσε για το παρελθόν σαν να ήταν κάτι κλειστό. Για εκείνη, η μνήμη ήταν πάντα υπόθεση του παρόντος.

Λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες με τον τίτλο της επίτιμης διδάκτορος. Μπήκε στην αίθουσα με το λευκό μαντίλι της και χαμογέλασε μπροστά σε φοιτητές, καθηγητές, συγγενείς και ακτιβιστές. «Μείναμε τρεις Μητέρες και δύο Γιαγιάδες», είπε, υπενθυμίζοντας με μια φράση ότι ο χρόνος περνά και ότι η σκυτάλη δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Εκείνη την ημέρα μίλησε ξανά για τον Αλεχάνδρο. Είπε ότι ήταν 20 ετών όταν τον εξαφάνισαν, ότι σπούδαζε Ιατρική, ότι ήταν πολιτικοποιημένος. Και υπερασπίστηκε μια λέξη που συχνά γίνεται στόχος: τη στράτευση. «Να μη φοβάστε τη λέξη militancia (ακτιβισμός)», είπε. Για την Τάτι, το να αγωνίζεσαι δεν ήταν σύνθημα. Ήταν τρόπος να μείνεις άνθρωπος όταν όλα γύρω σου έχουν σχεδιαστεί για να σωπάσεις.

Η Τάτι Αλμέιδα με το χαρακτηριστικό λευκό μαντίλι (ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA)

Η μάνα που έγινε σύμβολο μιας χώρας

Η ιστορία της Τάτι Αλμέιδα δεν είναι μόνο αργεντίνικη. Είναι μια ιστορία για το πώς ο ιδιωτικός πόνος μπορεί να γίνει συλλογική συνείδηση. Για το πώς μια μητέρα που ψάχνει το παιδί της μπορεί, χωρίς να το επιδιώξει, να γίνει πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Τάτι βρέθηκε σε πορείες, πανεπιστήμια, εκδηλώσεις μνήμης, συνεντεύξεις, σχολεία. Μιλούσε για τους εξαφανισμένους όχι σαν αριθμούς, αλλά σαν ζωές που κόπηκαν. Υπερασπιζόταν τους νέους, την πολιτική συμμετοχή, την ανάγκη να μην περάσει η λήθη ως συμφιλίωση.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αργεντινή μιλούν για 30.000 εξαφανισμένους στη διάρκεια της δικτατορίας. Ο αριθμός αυτός έχει γίνει σύμβολο μνήμης και διεκδίκησης, αλλά και στόχος όσων προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία ως «σύγκρουση δύο άκρων». Η Τάτι στάθηκε μέχρι τέλους απέναντι σε αυτή την ανάγνωση. Για εκείνη, ο κρατικός τρόμος δεν ήταν ιδεολογική διαφωνία. Ήταν έγκλημα.

Το τελευταίο αντίο

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στην Αργεντινή. Οι Abuelas de Plaza de Mayo (Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου) την αποχαιρέτησαν ως μια γυναίκα «θαυμάσια και εξαιρετική», που αφιέρωσε σχεδόν μισό αιώνα στη μνήμη, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Η οργάνωση HIJOS, που ενώνει παιδιά εξαφανισμένων, τη θυμήθηκε ως εκείνη που τους καταλάβαινε περισσότερο από όλους, αλλά και ως εκείνη που ήξερε να τους μαλώνει όταν χρειαζόταν. Η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρχνερ την αποχαιρέτησε ως ακούραστη αγωνίστρια.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η αποχαιρετιστήρια τελετή θα γίνει στην έδρα του συνδικάτου τηλεπικοινωνιών FOETRA. Δεν ήθελε ούτε Βουλή ούτε Κογκρέσο. Ήθελε ένα συνδικάτο. Έναν χώρο εργαζομένων. Έναν χώρο αγώνα. Η κόρη της, Φαμπιάνα, είπε ότι «έφυγε γαλήνια», κρατώντας τα χέρια των παιδιών της.

Το χέρι του Αλεχάνδρο, όμως, έλειπε. Και ίσως εκεί βρίσκεται όλο το βάρος της ζωής της Τάτι Αλμέιδα: έφυγε πλήρης από αγάπη, γεμάτη από ιστορία, τιμημένη από μια χώρα που την αναγνώριζε ως ηθικό της σύμβολο. Αλλά έφυγε χωρίς την απάντηση που ζητούσε από το 1975.

