Πέθανε η τελευταία ασθενής στις ΗΠΑ με «σιδερένιο πνεύμονα» – Η συγκλονιστική ζωή της Μάρθα Λίλαρντ

Η Μάρθα Λίλαρντ, η τελευταία ασθενής στις Ηνωμένες Πολιτείες που εξακολουθούσε να ζει με τη βοήθεια ενός «σιδερένιου πνεύμονα», πέθανε στις 26 Ιουνίου στην Οκλαχόμα, σε ηλικία 78 ετών.

Η Λίλαρντ προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα λίγο μετά τα πέμπτα γενέθλιά της, σε μια εποχή που η ασθένεια προκαλούσε χιλιάδες περιστατικά παράλυσης κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Η νόσος την άφησε παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, αναγκάζοντάς την να εξαρτάται για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της από τον «σιδερένιο πνεύμονα», μια συσκευή που δημιουργεί μεταβολές στην πίεση του αέρα, βοηθώντας τον ασθενή να αναπνέει.

«Οι γιατροί έλεγαν ότι δεν θα ζούσε πέρα από τα 20 της χρόνια. Εκείνη όμως είχε απίστευτη δύναμη και θέληση να ζήσει και να αξιοποιήσει κάθε στιγμή της ζωής της», δήλωσε στο Associated Press η μικρότερη αδελφή της, Σίντι ΜακΒέι.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της υγείας της επιβαρύνθηκε σημαντικά μετά από δύο λοιμώξεις με κορονοϊό στη διάρκεια της πανδημίας. Το πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει ως αιτίες τον χρόνιο αναπνευστικό περιορισμό και το μεταπολιομυελιτικό σύνδρομο, ενώ η οικογένεια θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της long COVID συνέβαλαν καθοριστικά στην επιδείνωση της υγείας της.

Μια ζωή γεμάτη εμπόδια, αλλά και δύναμη

Παρά τις δυσκολίες, η Μάρθα Λίλαρντ κατάφερε να συνεχίσει τη ζωή της. Ως παιδί παρακολουθούσε το σχολείο μόνο για λίγες ώρες ημερησίως, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα γίνονταν κατ' οίκον. Αργότερα φοίτησε στο λύκειο μέσω ειδικού συστήματος ενδοεπικοινωνίας, που της επέτρεπε να συμμετέχει στα μαθήματα από απόσταση.

Με φυσικοθεραπείες ανέκτησε περιορισμένη κίνηση στο αριστερό της χέρι και στα πόδια, ενώ για πολλά χρόνια ζούσε μόνη της και φρόντιζε τον εαυτό της, παρά τους σοβαρούς περιορισμούς.

Μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, γνώρισε έναν άνδρα από την Αίγυπτο, με τον οποίο διατηρούσε σχέση εξ αποστάσεως για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν εκείνος κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει βίζα για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Το τέλος μιας ολόκληρης εποχής

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η αναπνευστική της λειτουργία είχε μειωθεί σε λιγότερο από το 25% της φυσιολογικής. Για την τελευταία διετία παρέμενε σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο μέσα στον «σιδερένιο πνεύμονα», καθώς δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να αναπνεύσει.

Η αδελφή της αποκάλυψε ότι οι δυο τους αναζητούσαν απεγνωσμένα κάποιον τεχνικό που θα μπορούσε να συντηρήσει το παλιό μηχάνημα, καθώς ήταν πλέον εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν ανταλλακτικά ή ειδικοί για την επισκευή του.

«Αλλά τώρα που ήταν η τελευταία, δεν υπάρχει πια λόγος να το ψάχνουμε», είπε συγκινημένη.

Ο θάνατος της Μάρθα Λίλαρντ σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής στην ιστορία της πολιομυελίτιδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νόσος, που κάποτε προκαλούσε μαζικές επιδημίες, περιορίστηκε δραστικά χάρη στα εμβόλια που κυκλοφόρησαν από το 1955, ενώ από το 1979 θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί από τη χώρα.