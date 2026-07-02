Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Τζένης Ζαχαροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, ενώ η απώλειά της σκορπά συγκίνηση σε όσους τη γνώρισαν μέσα από το θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο.

Η πορεία της στον κινηματογράφο και το θέατρο

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941 και αποφοίτησε από τη Σχολή Κατσέλη, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στο θέατρο δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη. Για τρία χρόνια συμμετείχε σε διεθνείς περιοδείες με έργα του κλασικού ρεπερτορίου, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, μια συνεργασία που την έκανε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό και άνοιξε τον δρόμο για μια σημαντική καριέρα στον κινηματογράφο.

Οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν

Κατά τη διάρκεια της πορείας της εμφανίστηκε σε πολλές αγαπημένες ελληνικές ταινίες και συνεργάστηκε με κορυφαίους πρωταγωνιστές της εποχής, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές συμμετοχές της ξεχωρίζουν οι ταινίες Η γυνή να φοβήται τον άνδρα, Ένα αστείο κορίτσι, Η κόρη του ήλιου, Τροχονόμος... Βαρβάρα και Θανάσης, ο αισιόδοξος.

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στο Σπίτι του Ηθοποιού, στο πλαίσιο αφιερώματος στον Γιώργο Μαρίνο.

Με την πορεία και το έργο της, η Τζένη Ζαχαροπούλου άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και κοινού.