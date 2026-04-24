Πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία η 56χρονη Wendy Duffy - Η τραγική ιστορία με τον γιό της

Μια υγιής και δραστήρια Βρετανίδα μητέρα, συντετριμμένη από τον θάνατο του νεαρού γιου της, έβαλε τέλος στη ζωή της στην Ελβετία την Παρασκευή 24 Απριλίου, σε ηλικία μόλις 56 ετών. Η Wendy Duffy διέθεσε τις οικονομίες της, ύψους 10.000 λιρών, για να πεθάνει στην αμφιλεγόμενη «κλινική υποβοηθούμενης αυτοκτονίας» Pegasos στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Η 56χρονη γυναίκα μίλησε για την συγκλονιστική ιστορία της στη Daily Mail την περασμένη Τετάρτη, πριν επιβιβαστεί στην πτήση χωρίς επιστροφή. Όπως είπε, ήθελε να αναδείξει την «αδικία» του ισχύοντος συστήματος για την οικογένειά της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια απόφαση που δίχασε και συγκλόνισε

Ο θάνατός της, που χαρακτηρίστηκε από την Pegasos ως «λογική αυτοκτονία», συνέπεσε με την ημέρα κατά την οποία το νομοσχέδιο για τους Τελικώς Πάσχοντες Ενήλικες (End of Life) απέτυχε να προχωρήσει, καθώς η Βουλή των Λόρδων δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη συζήτηση.

Ο ιδρυτής της Pegasos, Ruedi Habegger, δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Wendy Duffy, κατόπιν δικού της αιτήματος, υποβοηθήθηκε να πεθάνει στις 24 Απριλίου και ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και σύμφωνα με τις επιθυμίες της. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι ούτε εμείς ούτε οι επαγγελματίες που αξιολόγησαν τη νοητική της κατάσταση είχαμε καμία αμφιβολία για την πρόθεσή της, την κατανόησή της και την ανεξαρτησία της σκέψης και της δράσης της. Με ιστορικούς όρους του αγγλικού δικαίου, πρόκειται για περίπτωση “λογικής αυτοκτονίας”».

Η Duffy, πρώην φροντίστρια από τα West Midlands, ήταν σωματικά υγιής και θεωρούνταν πνευματικά ικανή πριν τον θάνατό της. Ωστόσο, πριν τέσσερα χρόνια είχε χάσει τον μοναχογιό της, τον 23χρονο Marcus, όταν εκείνος πνίγηκε με ένα κομμάτι ντομάτας που σφήνωσε στον αεραγωγό του ενώ έτρωγε ένα σάντουιτς, στερώντας οξυγόνο από τον εγκέφαλό του.

Η Wendy επέλεξε να πεθάνει φορώντας ένα από τα μπλουζάκια του, γιατί, όπως είπε, «μυρίζει ακόμη σαν εκείνον». «Θα φύγω ακούγοντας Lady Gaga και Bruno Mars να τραγουδούν “Die With A Smile”», πρόσθεσε χαμογελώντας σε συνέντευξή της.

Η μητέρα υποστήριξε ότι η απόφασή της ήταν «χαρούμενη», καθώς, όπως είπε, «το πνεύμα μου μπορεί να είναι ελεύθερο». «Θα είναι δύσκολο για όλους. Αλλά θέλω να πεθάνω. Θα έχω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου, οπότε να είστε χαρούμενοι για μένα. Η ζωή μου, η επιλογή μου», δήλωσε. «Μακάρι αυτό να ήταν δυνατό στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να μην χρειαστεί να πάω στην Ελβετία».

«Ο όμορφος Marcus θα με καταλάβαινε»

Η Pegasos υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγκρισης είναι αυστηρή. Μια επιτροπή ειδικών, συμπεριλαμβανομένων ψυχιάτρων, ενέκρινε την αίτησή της μετά από μήνες αξιολόγησης και πλήρη πρόσβαση στον ιατρικό της φάκελο.

Η Wendy είχε δηλώσει ότι ο «όμορφος γιος της» θα κατανοούσε την απόφασή της. Αποκάλυψε τα σχέδιά της, όπως είπε, για να αναδείξει την «αδικία» που υφίσταται η οικογένειά της λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου. «Θα μπορούσα να πέσω από μια γέφυρα ή μια πολυκατοικία, αλλά αυτό θα άφηνε όποιον με έβρισκε να το κουβαλά για όλη του τη ζωή», είπε.

Ο θάνατος του Marcus και το γεγονός ότι η ίδια, με ιατρικές γνώσεις, προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ τη στοίχειωνε από τότε. Όταν ρωτήθηκε τι θα σκεφτόταν εκείνος για την απόφασή της, απάντησε: «Ίσως να μου έλεγε “Πάρε έναν σκύλο, μαμά, συνέλθε”, αλλά στο τέλος θα καταλάβαινε».

Τα τέσσερα αδέλφια της και τα δύο αδέλφια της γνώριζαν την απόφασή της να ταξιδέψει στην Ελβετία. Ωστόσο, δεν τους αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα, ώστε να τους προστατεύσει νομικά, καθώς οποιαδήποτε βοήθεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε έρευνα ή και δίωξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

