Πέθανε ο Άλκης Χήτος, συνιδρυτής της εταιρείας με το γνωστό νερό Ζαγόρι

Πέθανε σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026 ο Αλκιβιάδης Χήτος ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο Άλκης Χήτος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1937, στο Ασπροχώρι Ιωαννίνων.



«Οραματιστής, χαρισματικός και πρωτοπόρος, ανέλαβε τα ηνία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο το 1984, συνεχίζοντας την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, την οποία είχε ξεκινήσει ο πατέρας τους, Ιωάννης Χήτος, το 1955.



»Με απαράμιλλη ακεραιότητα, αφοσίωση και ανεξάντλητη δύναμη, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η παρουσία του καθόρισε τον τρόπο που η εταιρεία λειτουργεί σήμερα, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα που τιμά τόσο τις ανθρώπινες αξίες όσο και την επιχειρηματική αριστεία.



»Η κληρονομιά του Άλκη Χήτου δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη της εταιρείας, εκφράζεται καθημερινά στις σχέσεις, στη δέσμευση για ποιότητα, στην κοινωνική ευθύνη και στην αίσθηση της κοινότητας που καλλιέργησε σε εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες. Το όραμά του, το ήθος και η ηγετική του παρουσία θα συνεχίσουν να αποτελούν πυξίδα για την εταιρεία και καθοδηγητικό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.



Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβλέπτου, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12.00.

«Καλό ταξίδι πατέρα! Θα σε θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη» έγραψε στο facebook ο γιος του, Γιάννης Χήτος.

Η εταιρεία

Η ιστορία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του ’50 με την ίδρυση εργοστασίου εμφιάλωσης αεριούχων ποτών στην πόλη των Ιωαννίνων.

Ιδρυτής του εργοστασίου, ο Ιωάννης Χήτος, με καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων, ο οποίος με συνοδοιπόρους τους γιους του, Κωνσταντίνο και Αλκιβιάδη, ξεκίνησε την παραγωγή των αναψυκτικών «Ερμής».

Το εργοστάσιο της οικογένειας ΧΗΤΟΣ ήταν τότε μία μικρή σε μέγεθος μονάδα, που επρόκειτο όμως -όπως φάνηκε- να διαγράψει λαμπρή πορεία στο μέλλον.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αποτελεί την εταιρεία που έχει την ιδιοκτησία, εμφιάλωση και εμπορική διάθεση του brand φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ.