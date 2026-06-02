Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μακρά ασθένεια, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Η πορεία στη δημοσιογραφία

Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς το 1976 παρουσίασε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή με τίτλο «Κάθε μεσημέρι».

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία σε νεαρή ηλικία, ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια στη Νομική.

Εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1, όπου συμμετείχε στην εμβληματική εκπομπή «Τρεις στον αέρα», μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.

Για πολλά χρόνια συνεργάστηκε και με το Mega, παρουσιάζοντας ενημερωτική εκπομπή, ενώ είχε παρουσία και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Στην πολυετή του πορεία εργάστηκε σε μεγάλες εφημερίδες, όπως το «Έθνος», η «Καθημερινή» και ο «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες».

Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία και στο ραδιόφωνο, συνεργαζόμενος με σταθμούς όπως η ΕΡΑ, ο ΣΚΑΪ και ο FLASH.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, ενώ σε κρίσιμες στιγμές εκπροσώπησε την Ένωση στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Η πολιτική διαδρομή

Ο Νάσος Αθανασίου ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, εκλεγόμενος βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό του κόμματος.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της ενημέρωσης και της δημόσιας ζωής.