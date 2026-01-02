Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πετρακόπουλος

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) αποχαιρετά με θλίψη το μέλος της Σταύρο Πετρακόπουλο, που πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Ο Σταύρος Πετρακόπουλος υπήρξε μοναδικός στον τρόπο που παρουσίαζε τα αθλητικά γεγονότα καθώς από το 1971 ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα καινοτόμο σύστημα καταγραφής στατιστικών στοιχείων για το ελληνικό ποδόσφαιρο.



Γεννημένος το 1944 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Γεωπονία στο ΑΠΘ και εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «Θεσσαλονίκη», «Αγγελιοφόρος» και στην ΕΡΤ3.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ η δεινότητά του στη στατιστική και ο εντυπωσιακός αυτοματισμός με τον οποίον ανακαλούσε στη μνήμη του λεπτομερή στοιχεία που κατέγραφε στα εμβληματικά τετράδιά του τον καθιστούν μια απολύτως ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, με καθολική αναγνώριση τόσο από τη δημοσιογραφική οικογένεια όσο και από το περιβάλλον του ποδοσφαίρου.



Η κηδεία του Σταύρου Πετρακόπουλου θα γίνει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Σαράντα Εκκλησιές.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΠΣΑΤ, μέλος του οποίου ήταν ο Σταύρος Πετρακόπουλος. «Η μακρά διαδρομή του από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έως το 2011, όταν και συνταξιοδοτήθηκε, συνδέθηκε με τη μοναδική ικανότητά του στην στατιστική του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και με τις χαρακτηριστικές τηλεοπτικές περιγραφές του στην ΕΡΤ», τονίζει αρχικά.



Και συνεχίζει: «Ο Σταύρος Πετρακόπουλος γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1944 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών. Από μικρός κρατούσε στοιχεία για τις ομάδες της Α’ εθνικής και ειδικότερα για τον αγαπημένο του Ηρακλή. Η γνωριμία του στα φοιτητικά χρόνια με τον Γιώργο Λιάνη αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον του. Ο Λιάνης, νεαρός δημοσιογράφος τότε της εφημερίδας "Θεσσαλονίκη", διαπίστωσε την ικανότητά του να θυμάται αριθμούς, συμμετοχές και άλλες λεπτομέρειες με μοναδική ακρίβεια και τον προέτρεψε να συναντηθεί με τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος Σταύρο Ρεπανά. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα, όταν ως πτυχιούχος Γεωπονίας στο Α.Π.Θ. και ως αναγνώστης έστειλε ένα γράμμα με στατιστικά από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, το οποίο δημοσιεύτηκε δυο μέρες αργότερα. Η συνεργασία άρχισε σε σταθερή βάση και κράτησε δεκαετίες με την στήλη "Στατιστική Αναδρομή", που απέκτησε πολλούς πιστούς αναγνώστες.

»Τον Σεπτέμβριο του 1985 ο Σταύρος Πετρακόπουλος εντάχθηκε στο Κλιμάκιο ΕΡΤ Βορείου Ελλάδας, προκειμένου να περιγράφει τα τρίλεπτα των αγώνων της Α’ εθνικής στην εκπομπή "Αθλητική Κυριακή". Συνέχισε ως μέλος του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ3 από το 1989 και συνταξιοδοτήθηκε το 2011. Ενδιάμεσα εργάστηκε στην εφημερίδα "Αγγελιοφόρος", με μοναδικό πεδίο δράσης τα στατιστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Σταύρος Πετρακόπουλος, σε μια ασύλληπτη σε εύρος και χρονικά περιθώρια προσωπική εργασία, κατέγραψε και είχε στη διάθεσή του όλα τα παιχνίδια από καταβολής Α’ εθνικής (περίοδος 1959-1960) μέχρι πρόσφατα, με στοιχεία που αφορούσαν τους σκόρερς, τις ενδεκάδες, τις αλλαγές, ακόμη τις ώρες έναρξης κάθε αναμέτρησης! Η ικανότητά του στην στατιστική και ο τρόπος με τον οποίον ανακαλούσε στη μνήμη του λεπτομερέστατα στοιχεία από αγώνες ποδοσφαίρου τον ανέδειξαν ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, με απόλυτη αναγνώριση από τη δημοσιογραφική οικογένεια και από τον κόσμο του ποδοσφαίρου».



Η διοίκηση του Π.Σ.Α.Τ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην σύζυγο του και την μονάκριβη κόρη τους Ελένη.



