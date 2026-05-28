Πέθανε ο Donald Newhouse, ο «αθόρυβος» δισεκατομμυριούχος της παγκόσμιας βιομηχανίας των media

Ένας από τους πιο ισχυρούς αλλά και πιο αθόρυβους ανθρώπους της παγκόσμιας βιομηχανίας των media, ο Donald Newhouse, πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Ο δισεκατομμυριούχος εκδότης, που μαζί με τον αδελφό του έχτισαν και διατήρησαν την αυτοκρατορία της Advance Publications και της Condé Nast -του ομίλου πίσω από τίτλους όπως Vogue, Vanity Fair, GQ, The New Yorker και Wired- πέθανε στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Αν και το όνομά του δεν είχε τη δημόσια αναγνωρισιμότητα άλλων κολοσσών των media, ο Donald Newhouse θεωρείτο εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες στον αμερικανικό Τύπο, όπως αναφέρει το People.

Ο άνθρωπος πίσω από μια αυτοκρατορία media

Η οικογένεια Newhouse δημιούργησε την Advance Publications το 1922, όταν ο πατέρας του, Samuel Irving Newhouse Sr., αγόρασε την εφημερίδα Staten Island Advance. Από εκεί ξεκίνησε μια από τις μεγαλύτερες οικογενειακές αυτοκρατορίες media στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τα χρόνια, ο όμιλος απέκτησε δεκάδες εφημερίδες, περιοδικά και επενδύσεις σε media και τεχνολογία. Η Condé Nast εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς εκδοτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με τίτλους που καθόρισαν τη μόδα, τη δημοσιογραφία, το lifestyle και την pop κουλτούρα.

Ο Donald Newhouse ανέλαβε κυρίως το κομμάτι των εφημερίδων και της περιφερειακής δημοσιογραφίας, ενώ ο αδελφός του, S.I. "Si" Newhouse Jr., συνδέθηκε περισσότερο με τη λάμψη και την επιρροή της Condé Nast.

Για σχεδόν 50 χρόνια, ο Donald Newhouse βρισκόταν στο τιμόνι των εντύπων της Advance Publications, σε μια περίοδο όπου ο έντυπος Τύπος πέρασε από την παντοδυναμία στην κρίση και στη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Ο «ήσυχος» δισεκατομμυριούχος των media

Σε αντίθεση με άλλους ισχυρούς εκδότες, ο Donald Newhouse απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας. Σπάνια έδινε συνεντεύξεις και προτιμούσε να κινείται μακριά από τη δημόσια εικόνα του celebrity επιχειρηματία.

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, όμως, μιλούν για έναν άνθρωπο με τεράστια επιρροή στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η Anna Wintour, global editorial director της Vogue και επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast, τον αποχαιρέτησε με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο χιούμορ, ζεστασιά και σοφία. «Δεν παρενέβαινε στη συντακτική δουλειά, αλλά όταν του ζητούσες συμβουλή, έδινε πάντα προσεκτική και ουσιαστική καθοδήγηση», ανέφερε.

Ο πρώην πρόεδρος του Associated Press, Louis Boccardi, είπε ότι «η φωνή του ίσως να μην ήταν ποτέ η πιο δυνατή στο δωμάτιο, αλλά συχνά ήταν η πιο σοφή».

Η σχέση του με τη δημοσιογραφία

Παρότι η Condé Nast συνδέθηκε με τον κόσμο της μόδας, του luxury lifestyle και των celebrities, ο Donald Newhouse είχε ιδιαίτερη αδυναμία στις εφημερίδες και στην τοπική δημοσιογραφία.

Υπό τη δική του εποπτεία, οι εφημερίδες της Advance Publications κέρδισαν πολλαπλά βραβεία Pulitzer, ενώ ο ίδιος υπερασπιζόταν την ανεξαρτησία των συντακτών του. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Associated Press από το 1997 έως το 2002 και μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού εκδοτικού χώρου.

Η αυτοκρατορία που άφησε πίσω

Σήμερα η Advance Publications παραμένει ένας από τους ισχυρότερους ιδιωτικούς ομίλους ΜΜΕ στον κόσμο.

Εκτός από την Condé Nast, διαθέτει συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Reddit, η Charter Communications και η Warner Bros. Discovery, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία στον χώρο των ψηφιακών media και των τοπικών ειδησεογραφικών οργανισμών.

Ο Donald Newhouse αφήνει πίσω του μια εποχή όπου οι εκδότες μπορούσαν να επηρεάζουν όχι μόνο την ενημέρωση, αλλά και την κουλτούρα, τη μόδα, την πολιτική και την εικόνα της ίδιας της Αμερικής.

Και παρότι έζησε σχεδόν πάντα μακριά από τη δημόσια έκθεση, το αποτύπωμά του στον κόσμο των media παραμένει τεράστιο.