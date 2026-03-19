Πέθανε ο έμπιστος «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου - Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Μαρκάκης, ένας άνθρωπος που έζησε για πολλά χρόνια ως έμπιστος του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του patris.gr, ο Κώστας Μαρκάκης άφησε την τελευταία του πνοή περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι του στο Ηράκλειο, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση. Αν και όλα έδειχναν ότι πήγαιναν καλά, τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση, πριν από 15 ημέρες κατέρρευσε ο οργανισμός του και δεν επανήλθε ποτέ.

Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης

Ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά έτσι τον έλεγαν ως παρατσούκλι, λόγω του γεγονότος ότι ο Ανδρέας τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί και όχι μόνο. Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ο Ανδρέας, όταν ήθελε κάτι, τηλεφωνούσε σε εκείνον. «Βρες εισιτήρια, έλα να με πάρεις, να μεταφέρεις τον τάδε υπουργό ινκόγκνιτο…» και πολλές άλλες οδηγίες, που ως πιστός άνθρωπός του εκτελούσε αγόγγυστα και φυσικά με συνέπεια και εχεμύθεια. Ο ίδιος εκφραζόταν μόνο με θαυμασμό για τον άνθρωπο που τόσο τον εμπιστευόταν και ποτέ δεν έλεγε λεπτομέρειες για τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τους οικείους του, όσες φορές προσπαθούσε κανείς να του «εκμαιεύσει» σχετικές πληροφορίες, έπαιρνε μια γλυκιά όψη και το πονηρό χαμόγελο, που γινόταν αμέσως αντιληπτό ότι ήξερε περισσότερα από αυτά που άφηνε να φανούν ότι ήξερε.

Ένας αιώνιος μπον βιβέρ

Ήταν ευγενής, οξυδερκής, έξυπνος αλλά συνετός, εχέμυθος και συνεπής. Αφιέρωσε τη ζωή του στο κόμμα, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα και ούτε ζήτησε ποτέ, ενώ και τα τελευταία χρόνια ζούσε με την χαμηλή εθνική σύνταξη, όμως είχε τη φροντίδα και την αγάπη της συζύγου του, Ρένας Βλαχάκη, η οποία τον φρόντισε με πίστη και επιμονή να τον κρατήσει στη ζωή.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της.

Ήταν ευτυχισμένος με τις βόλτες του στο Ηράκλειο, πηγαίνοντας στο καφενείο, πάνω ψηλά στην πλατεία Σινάνη και αλλού. Περπατούσε και πολλές φορές οδηγούσε κιόλας ακόμη μέχρι τα 86 του. Και πάντα σένιος, καλά κοστούμια, γραβάτες και τον αέρα του μπον βιβέρ που δεν έχασε ποτέ.

Η κηδεία του Κώστα Μαρκάκη θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική.