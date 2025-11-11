Πέθανε ο ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, πρωταγωνιστής της ταινίας «Η γεύση του κερασιού»

Ο Ιρανός ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, που έγινε γνωστός από την κλασική ταινία «Η γεύση του κερασιού», η οποία βραβεύθηκε στις Κάννες, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 78 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.



O Χομαγιούν Ερσάντι, που δεν ήταν επαγγελματίας ηθοποιός, είχε γνωρίσει διεθνή φήμη ερμηνεύοντας τον κύριο ρόλο στην ταινία «Η γεύση του κερασιού» του εκλιπόντος σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1997.

Γεννημένος στο κέντρο του Ισφαχάν το 1947, ο Ερσάντι σπούδασε αρχιτεκτονική πριν εισέλθει στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Το έργο του έφτασε επίσης στο διεθνές κοινό με ρόλους σε παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως το The Kite Runner (2007). Συμμετείχε επίσης στην ταινία A Most Wanted Man (2014) και είχε μια σύντομη εμφάνιση στο Zero Dark Thirty (2012).



Το Σπίτι του Κινηματογράφου του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατό του και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην καλλιτεχνική κοινότητα, επαινώντας τον Ερσάντι ως μια εξέχουσα προσωπικότητα του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Φατεμέ Μοχαζεράνι, χαρακτήρισε τον θάνατό του «θλιβερό», αποκαλώντας τον «ευγενή και στοχαστικό ηθοποιό του ιρανικού κινηματογράφου» σε μια ανάρτηση στο X.