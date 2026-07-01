Πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο αγαπημένος «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό χάρη στον αξέχαστο ρόλο του «Ταμτάκου», ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της ελληνικής κωμωδίας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο…όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε… Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, την ηθική σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ’ αφήσω τα κλειδιά μου απ’ έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».

Ποιος ήταν ο Μιχάλης Μόσιος

Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1947 στη Θεσσαλονίκη και καταγόταν από τη Στενήμαχο Ημαθίας. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καλλιτεχνικής του πορείας υπηρέτησε με συνέπεια το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αν και συμμετείχε σε πλήθος σημαντικών παραγωγών, το όνομά του ταυτίστηκε κυρίως με τον «Ταμτάκο», έναν αυθόρμητο, λαϊκό και σατιρικό χαρακτήρα που κέρδισε την αγάπη του κοινού.

Ο συγκεκριμένος ήρωας παρουσιάστηκε αρχικά στο θέατρο και αργότερα μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, με τον Μιχάλη Μόσιο να τον υποδύεται σε σειρά κινηματογραφικών ταινιών. Η χαρακτηριστική του ερμηνεία, οι ατάκες και το ιδιαίτερο ύφος του συνέβαλαν ώστε ο «Ταμτάκος» να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής κωμωδίας, κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα έγιναν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου από το 1969 έως το 1972 συμμετείχε σε σημαντικές παραστάσεις αρχαίου δράματος και κλασικού διεθνούς ρεπερτορίου.

Στη θεατρική του διαδρομή περιλαμβάνονται έργα όπως ο «Πλούτος» και οι «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, ο «Αγαμέμνων» του Αισχύλου, η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ο «Μάκβεθ» και το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Σαίξπηρ, καθώς και ο «Φάουστ» του Γκαίτε.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε παραστάσεις όπως ο «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου, ο «Βασιλικός» του Αντωνίου Μάτεση και το «Ζευγάρωμα» του Γρηγορίου Ξενόπουλου.

Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη θεατρική του πορεία και συνεργαζόμενος με σπουδαίους πρωταγωνιστές της εποχής.

Συνεργασίες και κινηματογραφική πορεία

Το 1972 συμμετείχε στην παράσταση «Ριχάρδος Γ΄» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχοντας στο πλευρό του τον Δημήτρη Χορν. Την ίδια χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό του ξεκίνημα με την ταινία «Αν ήμουν πλούσιος».

Στα χρόνια που ακολούθησαν εμφανίστηκε σε παραστάσεις όπως «Τα Πατατάκια» και «Θέλω έρωτα, όχι πόλεμο», ενώ συμμετείχε και στην περιοδεία του έργου «Ο σεΐχης της Καβάλας» μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με την οποία συνεργάστηκε επανειλημμένα.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έλαβε επίσης μέρος στις παραστάσεις «Παπαδόπουλος και Σία» και «Η χαρτοπαίχτρα».

Ο ρόλος που τον καθιέρωσε

Στην πολυετή καριέρα του συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, σε εννέα κινηματογραφικές ταινίες και σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις.

Επιπλέον, δεκατρείς παραγωγές στις οποίες πρωταγωνίστησε κυκλοφόρησαν σε βιντεοκασέτες, την περίοδο που το συγκεκριμένο μέσο γνώριζε μεγάλη άνθηση στην Ελλάδα.

Παρ' όλα αυτά, ο «Ταμτάκος» υπήρξε ο ρόλος που σφράγισε την καλλιτεχνική του πορεία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της λαϊκής ελληνικής κωμωδίας.

Με τις πολύχρωμες εμφανίσεις του, τα χαρακτηριστικά καρό σακάκια και τις τραγιάσκες, ο «Ταμτάκος» θεωρείται μία από τις πρώτες –ίσως και η πρώτη– τηλεοπτικές απεικονίσεις Ρομά στην ελληνική τηλεόραση. Ο χαρακτήρας παρουσιαζόταν ως ευρηματικός και πονηρός, άλλοτε μικροέμπορος και άλλοτε ένας φτωχός αλλά πολυμήχανος άνθρωπος, που αναζητούσε πάντα έξυπνες λύσεις και δύσκολα ξεγελιόταν.