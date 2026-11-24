Ο Τέλης Ζώτος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων και ήταν ξαφνική η απώλειά του, αφού όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας -με ανάρτησή του στα social media- πριν από μερικές ημέρες είχαν συναντηθεί στον Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων.

«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στον Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του στο Instagram και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες του ηθοποιού.

Πλούσιο βιογραφικό

Ο Τέλης Ζώτος γεννήθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αποφοίτησε από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA). Ξεκίνησε τη θεατρική του πορεία δίπλα στον σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, συμμετέχοντας σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως η «Ηλέκτρα» και η «Μήδεια». Στη μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς, όπως η Έλλη Λαμπέτη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε αρκετές ελληνικές ταινίες, μεταξύ των οποίων: «Τα 201 καναρίνια» (1964), «Δάφνις και Χλόη» (1966), «Η Μεσόγειος φλέγεται» (1970), «Ο επαναστάτης Ποπολάρος» (1971), «Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή» (1971) και «Ρόζα» (1982). Στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε γνωστές σειρές, όπως η «Γειτονιά μας», η «Στησιχόρου 13» και η «Λάμψη», ενώ συμμετείχε και σε πολλές θεατρικές παραγωγές της ΕΡΤ. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο, την παρουσίαση τηλεοπτικών παιχνιδιών, την αφήγηση ντοκιμαντέρ και τη διδασκαλία θεατρικής αγωγής.