Πέθανε ο ηθοποιός του «The Thing» Τ.Κ. Κάρτερ

Ο Τ.Κ. Κάρτερ βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 69 ετών την Παρασκευή στην κατοικία του στο Duarte της Καλιφόρνια, έπειτα από κλήση για βοήθεια στις 17:40 περίπου. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Ο Τ.Κ. Κάρτερ είχε μια καριέρα που εκτεινόταν σε δεκαετίες, ξεκινώντας από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, με τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα να έρχεται με το «The Thing». Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Runaway Train» (1985), το «Space Jam» (1996) και το «Domino» (2005).

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί σε πολλούς ρόλους, όπως ο Mike Fulton σε περισσότερα από 20 επεισόδια της σειράς «Punky Brewster» τη δεκαετία του '80 και ο T-Bone στο «The Steve Harvey Show» τη δεκαετία του '90. Επίσης, συμμετείχε στο μίνι-σειρά «The Corner» το 2000, αποκαλύπτοντας το 2025 ότι δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει ακόμα και ακρόαση για το ρόλο, μέχρι που ένας φίλος τον βοήθησε μέσω του μάνατζερ του προγράμματος.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια της σειράς «The Company You Keep» και σε πέντε επεισόδια της εκπομπής του Lil Dicky, «Dave», το 2023.