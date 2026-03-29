Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Τόλκαν - Γνωστός από τους ρόλους του σε «Top Gun» και «Back to the Future»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Τζέιμς Τόλκαν που έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την ταινία «Top Gun». Όπως έγινε γνωστό, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, στις 26 Μαρτίου 2026, στο Saranac Lake.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του αυστηρού διευθυντή Στρίκλαντ στη σειρά ταινιών «Back to the Future», αλλά και ως Τομ «Stinger» Τζάρντιαν στο «Top Gun».

«Δυστυχώς, οι ειδήσεις για τον Τζέιμς είναι αληθινές», είπε ο Τζον Αλκαντάρ, εκπρόσωπος του Τόλκαν για τις δημόσιες εμφανίσεις, στην εφημερίδα USA TODAY. «Ο Τζέιμς ήταν ένας αγαπητός επαγγελματίας που έζησε μια ωραία και γεμάτη ζωή». Δεν δόθηκε καμία πληροφορία σχετικά με την αιτία θανάτου.

Ο Τόλκαν έδειξε επίσης μεταξύ άλλων το εύρος των δυνατοτήτων του στην ταινία του 1975 «Ο ειρηνοποιός », την εκκεντρική ιστορική σάτιρα του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Αργότερα εμφανίστηκε στην ταινία «Ντικ Τρέισι» στον ρόλο του διεφθαρμένου λογιστή.

Συχνός συνεργάτης του Σίντνεϊ Λιούμετ, ο Τόλκαν συνεργάστηκε με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη σε τρεις ταινίες: ως αστυνομικός στο «Serpico» (με πρωταγωνιστή τον Πατσίνο), ως αποφασιστικός εισαγγελέας στο «Prince of the City» και ως δικαστής στο «Family Business».

Πήγε στη Νέα Υόρκη με 75 δολάρια για να γίνει ηθοποιός

Σε μια συνέντευξη του 2021, ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι, ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, του είπαν ότι έπρεπε να πάει στη Νέα Υόρκη αν ήθελε σοβαρά να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Το 1956, επιβιβάστηκα σε ένα λεωφορείο της Greyhound με 75 δολάρια στην τσέπη», θυμήθηκε τότε στο «Reality of Wrestling». «Δεν ήξερα κανέναν στη Νέα Υόρκη».

Παρ’ όλα αυτά, ο αποφασισμένος νεαρός Τζέιμς Τόλκαν πήγε στο Μεγάλο Μήλο «για να γίνει ηθοποιός». Ήταν ένα ρίσκο που απέδωσε.

«Θεέ μου, δεν ήξερα σε τι έμπαινα όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη», αποκάλυψε, σημειώνοντας ότι ήταν «τρομοκρατημένος» και ότι έπρεπε να «βρει κάπου να μείνει» και ότι τα «λεφτά του τελείωσαν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είχε πει: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είμαι επιτυχημένος». «Έχω βιώσει τόσα πολλά πράγματα, θετικά και αρνητικά», είπε, σημειώνοντας ότι λόγω των αρχικών δυσκολιών που αντιμετώπισε για να σταθεί στα πόδια του ως ηθοποιός, «απολαμβάνει τη καλή ζωή». «Νιώθω δυνατός επειδή τα κατάφερα όλα».