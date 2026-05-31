Πέθανε ο λήπτης του ήπατος της Έμμας: «Είναι μια μέρα πόνου», το σπαρακτικό αντίο της μητέρας της

Έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που είχε λάβει το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη, της 21χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, μετά το σοβαρό τροχαίο που συγκλόνισε το πανελλήνιο.



Την είδηση γνωστοποίησε με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση η μητέρα της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη, αποχαιρετώντας τον «κύριο Γιάννη», έναν από τους ανθρώπους που είχαν λάβει το δώρο ζωής που χάρισε η κόρη της μέσω της δωρεάς οργάνων.

Στην ανάρτησή της, η Κέλλυ Καμπάκη μίλησε με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση για τον άνθρωπο που έφερε μέσα του ένα κομμάτι της κόρης της. «Σήμερα είναι μια μέρα πόνου... Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να αγκαλιάσω ποτέ, όμως είχε πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό... τον έκανε οικογένεια», έγραψε μεταξύ άλλων. Κλείνοντας το μήνυμά της, του ευχήθηκε «καλό ταξίδι στο φως», εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της προς την οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα.





Η Έμμα Καρυωτάκη νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου έπειτα από το δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με την οικογένειά της να προχωρά στη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της, προσφέροντας ελπίδα και ζωή σε επτά συνανθρώπους της. Ανάμεσα στους λήπτες ήταν και ο κ. Γιάννης, ο οποίος έλαβε το ήπαρ της νεαρής φοιτήτριας. Τρία χρόνια αργότερα, η δική του ζωή έφτασε στο τέλος της, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του αλλά και στην οικογένεια της Έμμας, που τον θεωρούσε πλέον έναν δικό της άνθρωπο.

Η ιστορία της Έμμας Καρυωτάκη εξακολουθεί να συγκινεί, καθώς η απόφαση της οικογένειάς της να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που τη χρειάζονταν.