Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε - Υπήρξε σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας του Κολωνακίου

Θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από την επαγγελματική και καλλιτεχνική του πορεία, η είδηση για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στον χώρο της μουσικής και της δημιουργίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες ή τα αίτια του θανάτου του.



Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Έλενα Κατραβά και μαζί απέκτησαν δύο γιους, κρατώντας την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν, επίσης, γιος της Διαμάντως Κουτροπούλου, γνωστής ως «Ματούλα του Κολωνακίου», μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας της αθηναϊκής κοσμικής ζωής. Είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του.

Η σχέση τους πέρασε κατά καιρούς δύσκολες περιόδους και είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα, καθώς οι ίδιοι είχαν μιλήσει για τη μεταξύ τους αποξένωση. Παρά τις δυσκολίες που σημάδεψαν τη σχέση τους, μετά τον θάνατο της μητέρας του το 2023 ο Λορέντζο Καριέρε ανέλαβε τις διαδικασίες για την αποτέφρωσή της, κλείνοντας έναν δύσκολο κύκλο στην προσωπική του ζωή.



Μετά το τέλος του ριάλιτι «Bar» είχε μείνει η επική ατάκα του «τι λες τώρα».