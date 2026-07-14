Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης - Ήταν μόλις 48 χρόνων

Ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 χρόνων. Την είδηση έκανε γνωστή με δημοσίευση στο Facebook η μπάντα The Peppers Beatles Tribute Band της οποίας μέλος υπήρξε και ο ίδιος.

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά... Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου αυτί, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα, όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα. Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης ασχολήθηκε με τα keyboards και ήταν από τους πλέον ταλαντούχους μουσικούς στην ελληνική ροκ και μπλουζ σκηνή.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Λαγογιάννη θα πουν συγγενείς και φίλοι την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 13.30 στη Ριτσώνα.