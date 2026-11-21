Ο κόσμος της ιταλικής κοσμηματοποιίας αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Ο Paolo Bulgari, εγγονός του Sotirio Bulgari, του ιδρυτή του οίκου με τις ελληνικές ρίζες, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Ανήκε στην τρίτη γενιά της οικογένειας που έκανε τη Bulgari έναν από τους διασημότερους οίκους πολυτελείας στον κόσμο.

Ο αποχαιρετισμός της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια αποχαιρετά «την εξαιρετική προσωπικότητα του Paolo Bulgari, τη βαθιά ανθρωπιά του και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγάπησε την Ιταλία και υπήρξε πρεσβευτής της σε ολόκληρο τον κόσμο». Και προσθέτει: «Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαιότερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας». Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11:00, στη Βασιλική της Σάντα Κρότσε ιν Τζερουζαλέμε, στη Ρώμη, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.





Η οικογενειακή κληρονομιά και η διεθνής καταξίωση

Ο Paolo Bulgari γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1937. Ήταν ο τρίτος γιος του Giorgio Bulgari, ενός από τους δύο γιους του ιδρυτή. Ο Giorgio και ο αδελφός του Costantino πήραν την οικογενειακή επιχείρηση από τον πατέρα τους και της έδωσαν νέα δημιουργική και εμπορική κατεύθυνση. Ο Paolo είχε δύο αδελφούς, τον Gianni, που γεννήθηκε το 1935, και τον Nicola, που γεννήθηκε το 1941, καθώς και μία αδελφή, τη Lia.

Η προσωπική και επαγγελματική του πορεία δένεται στενά με τη δεύτερη και την τρίτη γενιά της οικογένειας. Εκείνες οι γενιές μετέτρεψαν τη Bulgari σε οίκο με διεθνή αναγνώριση, ιδιαίτερα στους κύκλους της αριστοκρατίας, του κινηματογράφου και της υψηλής κοινωνίας. Ο Sotirio Bulgari έβαλε τα θεμέλια. Οι γιοι του, Costantino και Giorgio, διαμόρφωσαν την ταυτότητα του οίκου. Αξιοποίησαν τη γνώση της αρχαίας τέχνης και πειραματίστηκαν με τις τεχνικές κατασκευής κοσμημάτων και τις μεθόδους εμπορικής διαχείρισης.

Φωτογραφία αρχείου: ROME, ITALY: Paolo Bulgari attends BVLGARI 125th Anniversary – Retrospective Opening at Palazzo delle Esposizioni on May 20, 2009 in Rome, Italy. (Photo by BILLY FARRELL/Patrick McMullan via Getty Images)

Πώς η Bulgari κατέκτησε τον κόσμο



Όπως αναφέρει η Il Messaggero, η τρίτη γενιά άρχισε σταδιακά να παίρνει ενεργό ρόλο στην επιχείρηση τη δεκαετία του 1960. Μετά τον θάνατο του Giorgio, το 1966, τη διοίκηση ανέλαβαν ο γιος του Gianni και η εξαδέλφη του Marina. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο Francesco Trapani, ανιψιός της οικογένειας, πρώτα στη γενική διεύθυνση και αργότερα στην ανάπτυξη του ομίλου.

Ο Paolo και ο αδελφός του Nicola ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα της επόμενης περιόδου επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το 1987, μετά την αποχώρηση του Gianni, ο Nicola έγινε πρόεδρος, ο Paolo αντιπρόεδρος και ο Trapani διευθύνων σύμβουλος.



Τότε η Bulgari άνοιξε τους ορίζοντές της. Στα κοσμήματα προστέθηκαν ρολόγια, αξεσουάρ, δερμάτινα είδη, αρώματα και νέες σειρές προϊόντων. Συλλογές όπως οι Parentesi και Bulgari-Bulgari έδωσαν στον οίκο μια αναγνωρίσιμη αισθητική, που ένωνε την κλασική ρωμαϊκή τέχνη, τις ελληνικές επιρροές και μια σύγχρονη αντίληψη για την πολυτέλεια.

Η διεθνής επέκταση είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970, με καταστήματα στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Γενεύη και το Μόντε Κάρλο. Έτσι ο οίκος έγινε παρών στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου.

Παρά την επέκταση, η Bulgari δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Το όνομά της, με το χαρακτηριστικό λατινικό V στη θέση του U, παρέπεμπε στην κλασική παράδοση και στην ιστορία της οικογένειας. Οι πολύχρωμοι πολύτιμοι λίθοι, ο κίτρινος χρυσός, η κοπή καμποσόν και τα αρχαία ρωμαϊκά και ελληνικά νομίσματα έγιναν τα σήματα κατατεθέν ενός ιδιαίτερου ύφους. Το αγάπησαν μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, από την Elizabeth Taylor έως τις σταρ του Χόλιγουντ.

Η δικαστική υπόθεση και η αθώωση



Το 2013 το όνομα του Paolo Bulgari βρέθηκε στην επικαιρότητα των δικαστηρίων, μαζί με εκείνο του αδελφού του Nicola, σε έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Η υπόθεση έκλεισε στις 20 Απριλίου 2018 με την αθώωση των δύο αδελφών και των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Το δικαστήριο της Ρώμης έκρινε ότι η εταιρεία είχε ενεργήσει νόμιμα και διέταξε την επιστροφή των χρηματικών ποσών που είχαν κατασχεθεί.

Το κοινωνικό έργο και το Paolo Bulgari Foundation

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, τα τελευταία χρόνια ο Paolo Bulgari έδινε ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα και στην εκπαίδευση. Τον Νοέμβριο του 2019 ίδρυσε το Paolo Bulgari Foundation, για να ενισχύσει την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στις υποβαθμισμένες συνοικίες της Ρώμης.

Η πρωτοβουλία στηριζόταν στην πεποίθησή του ότι η μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και ο ισχυρός ρόλος του σχολείου είναι βασικές προϋποθέσεις για μια δικαιότερη κοινωνία.

Το ίδρυμα επέκτεινε τη δράση του και στη συνοικία Tor Bella Monaca. Εκεί, τον Δεκέμβριο του 2023, ολοκληρώθηκε σημαντικό έργο ανάπλασης της Largo Mengaroni, της κεντρικής πλατείας της περιοχής, σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους και τη δημοτική διοίκηση.