Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας και ηγέτης των Σοσιαλιστών, Φάτος Νάνο, σε ηλικία 73 ετών, σήμερα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Εδώ και περίπου έναν μήνα νοσηλευόταν λόγω προβλημάτων υγείας, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, αναφέρουν αλβανικά μέσα.

Ο Νάνο υπήρξε Αλβανός σοσιαλιστής πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός το 1991, την περίοδο 1997-1998 και ξανά από το 2002 έως το 2005. Ήταν ο πρώτος αρχηγός και ιδρυτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας, καθώς και βουλευτής από το 1991 έως το 1993 και από το 1997 έως το 2009.

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, μεταρρύθμισε την αντι-ρεβιζιονιστική ιδεολογία του Εργατικού Κόμματος της Αλβανίας, μετατρέποντάς την σε σοσιαλδημοκρατία, ιδεολογικό θεμέλιο του διαδόχου του, του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Υπό την ηγεσία του, το κόμμα προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και εντάχθηκε στη Σοσιαλιστική Διεθνή και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1990, όταν διορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.