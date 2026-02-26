Πέθανε ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης - «Αδελφέ μου, καλό σου ταξίδι», το μήνυμα του Γιάννη Νταλιάνη

«Κώστα, αδελφέ μου, καλό σου ταξίδι». Με αυτά τα λόγια ο ηθοποιός Γιάννης Νταλιάνης ανακοίνωσε τον θάνατο του αδερφού του, σκηνοθέτη Κώστα Νταλιάνη, στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Κώστας Νταλιάνης γεννήθηκε στο Βόλο. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και αργότερα του «Θεάτρου Μοντέρνοι Καιροί». Το 2006 ίδρυσε μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί». Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη, αλλά και στη Βόννη της Γερμανίας. Υπήρξε χορευτής του Λυκείου Ελληνίδων και έχει πανεπιστημιακές σπουδές στα Οικονομικά.

Συνεργάστηκε με αρκετές διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Είχε τη σκηνοθετική ευθύνη τριών μεγάλων Μουσικών Συναυλιών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και δύο Συναυλιών στο Ηρώδειο. Είχε σκηνοθετήσει πάνω από 50 παραστάσεις θέατρο, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει και ορισμένες από αυτές. Επίσης είχε μεταφράσει θεατρικά έργα και θεωρητικά κείμενα γύρω από το Θέατρο.

«Η πατρίδα μας φτωχαίνει»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μοιράστηκε μαζί μας τη σκέψη του για τον χαμό του Κώστα Νταλιάνη, της σκηνογράφου και ενδυματολόγου, Ιωάννας Παπαντωνίου, αλλά και της ηθοποιού Γιολάντας Σιάκουλη. «Η πατρίδα μας φτωχαίνει με τις απώλειες καλλιτεχνών που άφησαν το αποτύπωμα τους με την πορεία και το έργο τους. Ημέρα πένθους η χθεσινή αφού έφυγαν από κοντά μας η σπουδαία σκηνογράφος - ενδυματολόγος, η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο με πλούσιο έργο και έρευνες για το Ελληνικό ένδυμα, ιδρύτρια του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, η Ιωάννα Παπαντωνίου.

Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατράνθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του Θεάτρου της Άνοιξης και των Μοντέρνων Καιρών, καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου, έφυγε και η Γιολάντα Σιάκουλη παλιά ηθοποιός του Εθνικού μας θεάτρου που ήταν στέλεχος του χορού του αρχαίου δράματος, σπουδαία φίλη και σύζυγος του άριστου τεχνικού του θεάτρου μας, Γιάννη Μαθιόπουλου, που έχασε την ζωή του σε ατύχημα μέσα στο θεατρο όταν υπηρετούσε στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης πριν αρκετά χρόνια. Θα τους θυμόμαστε με αγάπη».