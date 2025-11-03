Πέθανε ο σκύλος Echo: Είχε συμμετάσχει στις έρευνες για Κούτσικο και Καλογήρου

Η είδηση του θανάτου του σκύλου Echo σκόρπισε την θλίψη στην ομάδα Anubis, καθώς ήταν ένας από τους πιο γνωστούς σκύλους έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο σκύλος συμμετείχε σε πολύ σημαντικές υποθέσεις.

Ο θάνατος του σκύλου έγινε γνωστός μέσα από τα social media της ομάδας, ενώ η εν λόγω ανάρτηση αφήνει αιχμές για τα αίτια του θανάτου. «Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!!», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Συμμετοχή σε δύσκολες υποθέσεις

Ο Echo είχε συμμετάσχει σε πολλές δύσκολες υποθέσεις εντοπισμού ανθρώπων, με πολλές από αυτές τις υποθέσεις να έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο σκύλος είχε συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του Βασίλη Καλογήρου, ενώ είχε εντοπίσει και τον νεκρό Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι. Μάλιστα, η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου είχε σχολιάσει την συμμετοχή του Echo στις έρευνες, γράφοντας: «Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».

Σημειώνεται ότι ο Echo εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο του εκπαιδευτηρίου.