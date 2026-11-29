Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο των εκδόσεων η είδηση του θανάτου του Στέφανου Πατάκη, ιδρυτή των Εκδόσεων Πατάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν τα παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό των Εκδόσεων Πατάκη, αποχαιρετώντας τον πατέρα τους.

Όπως περιγράφουν στην ανάρτησή τους τα παιδιά του, ο Στέφανος Πατάκης επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου από το γραφείο στο σπίτι του και, ανεβαίνοντας τις σκάλες με τα πόδια, όπως συνήθιζε, παραπάτησε.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρονται και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει το περασμένο καλοκαίρι, από την οποία, ωστόσο, είχε καταφέρει να ανακάμψει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι», σημειώνουν, αποχαιρετώντας τον πατέρα τους με μια συγκινητική φράση: «Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά».

Αναλυτικά η ανάρτηση των Εκδόσεων Πατάκη:

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος»