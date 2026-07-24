Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Τζων Τίκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο γνωστός τραγουδιστής υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές που σημάδεψαν τις αθηναϊκές πίστες τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, διαγράφοντας μια πολυετή πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση αποχαιρέτησαν τον πατέρα τους, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια και τιμώντας τη μνήμη του.

Η πορεία του στο ελληνικό τραγούδι

Ο Τζων Τίκης ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και τη δυναμική σκηνική του παρουσία, αποτελώντας αγαπημένη μορφή της νυχτερινής διασκέδασης για πολλά χρόνια.

Οι εμφανίσεις του σε γνωστά μουσικά κέντρα της Αθήνας, αλλά και η παρουσία του στη δισκογραφία, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους αναγνωρίσιμους ερμηνευτές της εποχής του.

Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε συγκίνηση σε συναδέλφους, φίλους και θαυμαστές, που τον αποχαιρετούν με σεβασμό, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στο ελληνικό τραγούδι και τη μακρόχρονη παρουσία του στη μουσική σκηνή.