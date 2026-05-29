Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς - Η συγκινητική ανάρτηση του γιού του

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών άφησε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Την είδηση του θανάτου του την έκανε γνωστή ο γιος του με ανάρτηση στο Facebook.

Ποιος ήταν ο Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου διακρίθηκε λαμβάνοντας υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια, ενώ η ενασχόλησή του με την Αυτοδιοίκηση υπήρξε πολυεπίπεδη. Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας, πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κορινθίας και στη συνέχεια Νομάρχης Κορινθίας για δύο θητείες (2003–2010).

Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις (2012, 2019 και 2023), ενώ στη Βουλή ανέλαβε σημαντικούς ρόλους, όπως πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας.

Το 2014 διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αρμοδιότητες που κάλυπταν, μεταξύ άλλων, τη χωροταξία, την πολεοδομία και τις περιβαλλοντικές δράσεις.

Από το 2020 έως το 2023 υπηρέτησε ως υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Υποδομών.

Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει πίσω του δύο γιους και τέσσερα εγγόνια.