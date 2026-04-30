Πέθανε ο ζωγράφος Γκέοργκ Μπάζελιτς, ο καλλιτέχνης των ανάποδων πινάκων

Ο Γκέοργκ Μπάζελιτς, ο Γερμανός ζωγράφος, σχεδιαστής, χαράκτης και γλύπτης, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, μετέδωσαν την Πέμπτη (30/4) γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Το εργαστήριό του επιβεβαίωσε στο Spiegel ότι ο καλλιτέχνης απεβίωσε.

Ο Γκέοργκ Μπάζελιτς, που ζωγράφιζε εικόνες ανάποδα και προκαλούσε τον κόσμο της τέχνης, υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές και, ταυτόχρονα, πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στον κόσμο της τέχνης. Γνώρισε διεθνή αναγνώριση. Τη δεκαετία του 1980, ήταν μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων Γερμανών ζωγράφων, μαζί με τον Γκέρχαρντ Ρίχτερ και τον Άνσελμ Κίφερ . Το 2004, ο Μπάζελιτς τιμήθηκε με το Praemium Imperiale, το οποίο θεωρείται ως το αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ για τον χώρο της Τέχνης.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Χανς-Γκέοργκ Κερν. Γεννήθηκε το 1938 στο Ντόιτσμπαζελιτς κοντά στη Δρέσδη. Τα παιδικά του χρόνια συνέπεσαν με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο αργότερα χαρακτήρισε επανειλημμένα ως καθοριστικό για τη γενιά του. Αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του στο ανατολικό Βερολίνο, μετακόμισε στη δύση και συνέχισε την εκπαίδευσή του εκεί.

Ο ζωγράφος Γκέοργκ Μπάζελιτς στο Palazzo Grimani (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/ANDREA MEROLA)

Με τους ανάποδους πίνακές του, ο Μπάζελιτς, ο οποίος υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα το 1961 προς τιμήν της γενέτειράς του, σημείωσε διεθνή επιτυχία. Ο πρώτος, «Το Δάσος Ανάποδα», δημιουργήθηκε το 1969. Ο Μπάσελιτς ξέσπασε με τους συμβατικούς τρόπους θέασης. Ήθελε να δώσει σε ένα μοτίβο μια νέα διάσταση - όχι καθαρά αναπαραστατική, αλλά ούτε και αφηρημένη.

Ως νεαρός καλλιτέχνης, η ελαιογραφία του «Η Μεγάλη Νύχτα στην Αποχέτευση» προκάλεσε σκάνδαλο. Το έργο θεωρήθηκε άσεμνο.