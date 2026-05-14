Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος - Το «αντίο» της Δόμνας Μιχαηλίδου

Σοκ προκάλεσε στο Κιλκίς η ανακοίνωση του θανάτου του δημοσιογράφου Θωμά Μαρκόπουλου ο οποίος σε ηλικία μόλις 34 ετών άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο neakriti.gr, ο Θωμάς Μαρκόπουλος κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Τρίτης 12/05 με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με συγκινητική ανάρτηση τον αποχαιρετά τον 34χρονο με τον οποίο είχε μακριά φιλία από το 2019.

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθειά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».

Δραστήριος στα ΜΜΕ και τον τουρισμό

Σημειώνεται πως ο νεαρός δημοσιογράφος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου.

Ο 34χρονος είχε ενεργή παρουσία όμως και στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με σταθερή παρουσία, συνέπεια και σύγχρονη αντίληψη για την ενημέρωση, είχε καταφέρει να διαμορφώσει αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην επαγγελματική του πορεία εργάστηκε σε φορείς επικοινωνίας, συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη.