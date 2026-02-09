Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο γενικός διευθυντής του MAD Γιώργος Μάρκου

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 58 ετών ο γενικός διευθυντής του MAD, ύστερα από πολυετή μάχη με με σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε.

Ο φίλος του, Ηλίας Φιλίππου, έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, δημοσιευόντας δυο φωτογραφίας και μια λεζάντα που έγραφε:

«Η Κυριακή ξεκίνησε με ένα θλιβερό γεγονός τόσο για μένα όσο και για το χώρο μας. Ένας αγαπημένος μου φίλος για πολλά χρόνια, ένας άνθρωπος που αγαπούσα ιδιαίτερα και είχαμε ζήσει υπέροχες στιγμές μαζί, τόσο οικογενειακά όσο και επαγγελματικά, έφυγε σήμερα το πρωί. Ο Γιώργος Μάρκου, διευθυντής του MAD αλλά πάνω απ’ όλα δικός μου άνθρωπος ξεκουράστηκε στα 58 του χρόνια αφού ταλαιπωρήθηκε και το πάλεψε σαν παλικάρι. Γιώργο μου θέλω να σε θυμάμαι πάντα χαμογελαστό και δυνατό, συλληπητήρια στους δικούς του ανθρώπους».

Η ανακοίνωση του MAD

«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου, Γενικό Διευθυντή του Mad για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο Γιώργος υπήρξε η σταθερά μας, ο στυλοβάτης μας. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άρρηκτα με την πορεία του MAD, οδηγώντας το με σταθερότητα, ψυχραιμία κι ευθύνη μέσα από τις προκλήσεις των πιο δύσκολων εποχών.

Αθεράπευτος μαχητής, στάθηκε όρθιος με την ίδια επιμονή και αξιοπρέπεια τόσο απέναντι στις επαγγελματικές δυσκολίες όσο και στην πολυετή μάχη με την ασθένειά του. Πάντα παρών, πάντα με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Κατάφερε να μας οδηγήσει σε ήρεμα νερά και τώρα ήρθε η ώρα για τον ίδιο να ξεκουραστεί.

Όλοι μας στο MAD εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, την οποία στήριξε με αστείρευτη αγάπη και πάθος μέχρι την τελευταία στιγμή».