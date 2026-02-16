Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Χιντέκι Σάτο, σχεδιαστής των κονσολών της SEGA

Ο Χιντέκι Σάτο, ο άνθρωπος που σχεδίασε τόσο την arcade όσο και την πλατφόρμα οικιακών κονσολών της SEGA, έφυγε από τη ζωή στα του 77 χρόνια. Ο Σάτο ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανικούς που συνέδεσαν το arcade DNA της SEGA με τις περισσότερες κονσόλες σπιτιού της εταιρείας, από το SEGA Master System και το SEGA Genesis / Mega Drive μέχρι το SEGA Saturn και το SEGA Dreamcast.



Η ιστορία του Sato στη Sega

Ο Χιντέκι Σάτο εντάχθηκε στη SEGA το 1971 και έγινε ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης που σχεδίαζε τόσο τα συστήματα arcades, όσο και τις οικιακές κονσόλες. Στη διάρκεια της καριέρας του ανέλαβε και τη θέση του προέδρου της SEGA από το 2001 έως το 2003, πριν φύγει τελικά από την εταιρεία το 2008.

Σε παλιότερες συνεντεύξεις του, ο Σάτο είχε εξηγήσει ότι η ανάπτυξη των οικιακών κονσολών της SEGA ξεκίνησε πάντα από την τεχνολογία των arcades, καθώς τότε η εταιρεία ήταν ένας πρωτοπόρος και καινοτόμα σε αυτό το επίπεδο. Η πρώτη του σημαντική πρόκληση στην αγορά των οικιακών συστημάτων ήταν το SC 3000, ένα 8 bit PC για αρχάριους.

SEGA Mega Drive: Από το arcade στο σπίτι

Στο SEGA Mega Drive, ο Σάτο είχε πει ότι η ομάδα συνειδητοποίησε ότι τα arcade ήταν ήδη σε επεξεργαστές 16 bit, ενώ οι παλιότερες κονσόλες της SEGA είχαν λιγότερη ισχύ. Η ομάδα του, τότε, αναρωτήθηκε τότε ποιος θα ήταν ο λόγος να μην χρησιμοποιήσουν την ίδια τεχνολογία και στις δύο περιπτώσεις. Η απάντηση ήταν το Mega Drive, μια 16 bit κονσόλα με τον περίφημο Motorola 68000 στην «καρδιά» της.

Ο Σάτο είπε ότι η ομάδα ξεκίνησε την ανάπτυξη δύο χρόνια πριν από την κυκλοφορία της συσκευής και ότι η πτώση της τιμής του επεξεργαστή συνέπεσε με την κατάλληλη στιγμή για την κυκλοφορία της, βάζοντας τη SEGA στη μάχη των 16 bit κονσόλων ενάντια σε αντιπάλους όπως η Nintendo.

SEGA Saturn: Η μετάβαση στο 3D

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον Σάτο και την ομάδα του ήταν το SEGA Saturn, η πρώτη προσπάθεια της εταιρείας να περάσει στην εποχή των τρισδιάστατων γραφικών και των κονσολών με CD drive. Η πρόκληση εδώ ήταν διπλή, αφού έπρεπε αρχικά να μεταφέρει την arcade εμπειρία 3D σε μια πιο πολύπλοκη πλατφόρμα, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στα PlayStation και Nintendo 64.

Το Saturn έγινε γνωστό για τον πολύπλοκο design των chips και το απαιτητικό μοντέλο προγραμματισμού που έκανε την ανάπτυξη δυσκολότερη ακόμη και για εξειδικευμένα studios. Πολλοί θεωρούν τον Sato ως τον άνθρωπο που άφησε την πιο «βαθιά» τεχνική σφραγίδα σε αυτό το design, που προσπαθούσε να επιτύχει τεράστιες επιδόσεις σε 2D και 3D, αλλά κόστισε σε επίπεδο πολυπλοκότητας.

SEGA Dreamcast: Το τέλος της SEGA στις κονσόλες

Η τελευταία κορυφαία συνεισφορά του Σάτο στο hardware της SEGA ήταν το Dreamcast, της πρώτης συσκευής που ξεκάθαρα προωθήθηκε ως κονσόλα με online λειτουργίες. Σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, η λέξη κλειδί για την ανάπτυξη της συσκευής ήταν «παιχνίδι και επικοινωνία». Το Dreamcast κυκλοφόρησε με ενσωματωμένο 56k modem για online παιχνίδι και συμβατότητα με VMU (Visual Memory Unit) που έδινε μια πρώτη μορφή συνδεδεμένων, προσωπικών δεδομένων και mini games.

Ο Σάτο είπε ότι η ομάδα είχε και σχέδια για σύνδεση με κινητά τηλέφωνα, αλλά δεν κατάφερε να τα υλοποιήσει λόγω τεχνικών και τεχνολογικών περιορισμών της εποχής. Το Dreamcast, παρά το τεχνικό του πλεονέκτημα, έριξε την αυλαία της SEGA ως κατασκευαστής hardware, καθώς η εταιρεία στράφηκε εντελώς στα παιχνίδια και την κυκλοφορία τους σε όλες τις -μέχρι πρότινος- ανταγωνιστικές πλατφόρμες.