Πέθανε στα 100 του ο Άλαν Γκρίνσπαν: Ο άνθρωπος που καθόρισε επί δεκαετίες την αμερικανική οικονομία

Σε ηλικία 100 ετών πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του, η δημοσιογράφος του NBC News Αντρέα Μίτσελ, η οποία ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή στο σπίτι τους από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Γκρίνσπαν υπήρξε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από το 1987 έως το 2006, υπηρετώντας υπό τέσσερις προέδρους και συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες θητείες, μία από τις μακρύτερες στην ιστορία της Fed. Στη διάρκεια της θητείας του ταυτίστηκε με μία από τις σημαντικότερες περιόδους οικονομικής ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως το 2001, αλλά και με κρίσιμες παρεμβάσεις σε περιόδους αναταραχής, όπως η κατάρρευση της Wall Street το 1987 και η κρίση μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Για πολλούς θεωρήθηκε ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το οικονομικό πρόσωπο της Αμερικής από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι την ψηφιακή εποχή. Για άλλους, όμως, το όνομά του συνδέθηκε και με τις πολιτικές απορρύθμισης που, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, συνέβαλαν στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008. Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει μετά το ξέσπασμα της κρίσης ότι η έκτασή της ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να είχε φανταστεί.

Ο Άλαν Γκρίνσπαν / Φωτ.: Reuters

Ο μουσικός που έγινε «μαέστρος» της Wall Street

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1926, ο Γκρίνσπαν έδειξε από νωρίς ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, αλλά είχε επίσης στενή σχέση με τη μουσική, καθώς φοίτησε στη σχολή Juilliard και έπαιζε τζαζ σαξόφωνο και κλαρινέτο. Στη συνέχεια στράφηκε στα οικονομικά, σπουδάζοντας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, πριν ξεκινήσει μια μακρά διαδρομή ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και την πολιτική.

Πριν βρεθεί στην κορυφή της Fed, είχε διατελέσει πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων επί προεδρίας Τζέραλντ Φορντ, ενώ η μεγάλη στροφή στην καριέρα του ήρθε το 1987, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν τον επέλεξε για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα, το όνομά του έγινε σχεδόν συνώνυμο της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Στα χρόνια της παντοδυναμίας του στη Wall Street, ο Γκρίνσπαν είχε αποκτήσει σχεδόν σταρ κύρος. Το περιοδικό The Economist τον είχε χαρακτηρίσει «ροκ σταρ», ενώ πολλοί τον αποκαλούσαν «μαέστρο». Παρότι ισόβιος Ρεπουμπλικανός, είχε χτίσει καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς προέδρους, ιδιαίτερα με τον Μπιλ Κλίντον, τον οποίο είχε επαινέσει δημόσια για την οικονομική του πειθαρχία.

Ο Άλαν Γκρίνσπαν / Φωτ.: Reuters

Μετά την αποχώρησή του από τη Fed το 2006, ο Γκρίνσπαν συνέχισε να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο, να εργάζεται ως σύμβουλος και να γράφει βιβλία. Η επιρροή του, είτε ως πρότυπο είτε ως αμφιλεγόμενη φιγούρα, παρέμεινε ισχυρή μέχρι το τέλος της ζωής του.

Στο μήνυμά της, η Αντρέα Μίτσελ δεν στάθηκε μόνο στον δημόσιο ρόλο του, αλλά και στον άνθρωπο πίσω από τον θεσμό. Τον περιέγραψε ως έναν ευφυή και καλό άνθρωπο, με βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό και τη μουσική, σημειώνοντας ότι το να είναι σύντροφός του στη ζωή υπήρξε «η χαρά της ζωής της»