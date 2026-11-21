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Tην τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών άφησε ο Τάσος Αποστολίδης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σεναριογράφους κόμικς, με πολυετή πορεία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1980.

Ο εκλιπών έγινε ευρέως γνωστός κυρίως για τις διασκευές κλασικών έργων της αρχαιότητας, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το 1.000.000 αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα και έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες.

Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1947. Σπούδασε μαθηματικά και διετέλεσε διευθυντής στο δευτεροβάθμιο πρόγραμμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Από το 1972 ως το 1984 συνεργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως χρονογράφος-ευθυμογράφος.

Οι διασκευές των 11 Κωμωδιών του Αριστοφάνη, η Οδύσσεια και οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα είναι μερικά από τα έργα του που κυκλοφορούν μεταφρασμένα σε 5 γλώσσες.