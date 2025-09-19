Πέθανε το ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Αλέκος Ακριβάκης - Η θητεία επί Ανδρέα Παπανδρέου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, Αλέκος Ακριβάκης.

Γεννήθηκε στη Θήβα, στις 14 Φεβρουαρίου 1944. Σπούδασε νομική στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία.

Ένθερμος υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου από πολύ νεαρή ηλικία, το 1965, σε ηλικία 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας».



Το 1974 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και αργότερα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας.



Διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας για συνολικά 22 χρόνια (1981 – 1985 και 1989 – 2007). Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (15 Σεπτεμβρίου 1995 – 22 Ιανουαρίου 1996) και υπουργός Επικρατείας (18 Ιουνίου 2003 – 10 Μαρτίου 2004).



Από το 1985 ως το 1989 ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ τον Ιανουάριο του 1987 ανέλαβε και τις θυγατρικές της εταιρείες Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

Αλέκος Ακριβάκης, Πέτρος Ευθυμίου, Απόστολος Κακλαμάνης/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από αριστερά : Θ.Κοτσώνης , Γ. Πασχαλίδης , Β. Κοντογιαννόπουλος , Α. Ακριβάκης και Γ. Θωμάς/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Ακριβάκη

και τον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Θάνο κάνει βόλτα στο κέντρο της Θήβας, 2003/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλέκος Ακριβάκης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιλένα Αποστολάκη σε συνεδρίαση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ το 2006/ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: Σε αποχαιρετούμε με σεβασμό και οδύνη

Συλλυπητήρια δήλωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τον θάνατο του Αλέκου Ακριβάκη:



«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα "Ανένδοτος Βοιωτίας" ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».