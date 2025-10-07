Πέτη Πέρκα, η μόνη βουλευτής στον στολίσκο για τη Γάζα: «Ήμασταν δεμένοι, οι αστυνομικοί κλωτσούσαν»

Για τις συνθήκες κράτησης από τις ισραηλινές Αρχές, μίλησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια που επιχείρησαν να φτάσουν στη Γάζα. Όπως είπε στον Alpha Radio 98,9, «περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα μας σταματήσουν αλλά είχαμε μια ελπίδα ότι θα φτάσουμε στη Γάζα, σκεφτήκαμε ότι ένα κράτος τρομοκράτης δεν θα απέτρεπε έναν ειρηνικό στολίσκο».



Συνεχίζοντας την περιγραφή της η κ. Πέρκα σημείωσε: «Εμείς ήμασταν από τους τελευταίους, ήμασταν τέσσερα ελληνικά σκάφη και ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, τα πολεμικά πλοία μας πλησίαζαν και μας έριχναν ένα υγρό, πηγαίναμε μίλι- μίλι για να φτάσουμε στη Γάζα, όταν μπήκαν οι στρατιώτες στο πλοίο, μείναμε δύο ώρες στον ήλιο μετά βρεθήκαμε όλοι σε ένα χώρο τσιμεντένιο στο λιμάνι και μας υποχρέωσαν να κοιτάζουμε στο πάτωμα (…) οι αστυνομικοί άρχισαν να κλωτσούν ενώ ήμασταν δεμένοι, τότε σηκώθηκα και είπα ότι είμαι μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου και θέλω να δω την πρεσβεία μου».



Ερωτηθείσα για το κατηγορητήριο, απάντησε πως αφορούσε την παραβίαση του νόμου του Ισραήλ και πρόσθεσε πως ήθελαν να πετάξουν ό,τι θύμιζε Παλαιστίνη. Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που ήθελαν του Ισραηλινούς να συμπεριφέρονται με βιαιότητα είπε πως οι ίδιοι δεν υπέστησαν βιαιότητα, σε αντίθεση με τους Άραβες, οι οποίοι, όπως είπε, είχαν υποστεί βιαιότητα και στο Κάιρο.

«Η πρεσβεία έκανε ό,τι μπορούσε»

Σε ερώτηση για τη στάση της χώρας μας και την παρουσία της Πρεσβείας μας, η κ. Πέρκα επισήμανε πως ήταν από τη αρχή εκεί, αλλά «τους έκαναν γυμνάσια» και καθυστέρησαν την επικοινωνία, ωστόσο, όπως είπε, «έκαναν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι, να μας μεταφέρουν νέα και να ενημερώσουν τους συγγενείς μας».

Υπογράμμισε, δε, πως «δεν είναι δυνατόν η διεθνής κοινότητα να δέχεται ένα κράτος να επεμβαίνει σε Διεθνή Ύδατα και να κάνει στην πραγματικότητα πειρατεία».



Η κ. Πέρκα, επανέλαβε ότι καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, ωστόσο είπε δεν μπορούμε να βλέπουμε το παλαιστινιακό από το 2023 και όχι από το 1947 και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να μην επιτρέψει τη διολίσθηση στο δίκαιο του ισχυρού.