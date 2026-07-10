«Πετούσαμε σε κύκλους» - Η αποκάλυψη του Κλοπ για πιθανή μεταγραφή του Εμπαπέ στην Λίβερπουλ

Ο Γιούργκεν Κλοπ βρισκόταν στο Φόξμπορο, ώστε να μεταδώσει το Γαλλία - Μαρόκο για λογαριασμό του Magenta TV. Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Γερμανός προπονητής έσπευσε να χαιρετήσει τον Κιλιάν Εμπαπέ, έναν από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού.

Λίγο αργότερα ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ αποκάλυψε πως στο παρελθόν προσπάθησε να φέρει τον Γάλλο άσο στο «κόκκινο λιμάνι». Πιο συγκεκριμένα το 2017, ο Εμπαπέ λίγο πριν αποχωρήσει από την Μονακό, έψαχνε τον επόμενο μεγάλο σταθμό της καριέρας του και φαίνεται πως η Λίβερπουλ δεν ήθελε να αφήσει αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, με τον Κλοπ να αναφέρει πως προσπάθησε να αποσπάσει την υπογραφή του Κιλιάν Εμπαπέ με άκρα μυστικότητα.

Η αποκάλυψη του Κλοπ

«Πετούσαμε σε κύκλους και φάγαμε εξαιρετικά. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε κανέναν να μας δει, ήταν υπέροχο αλλά στο τέλος πήγε στην Παρί».