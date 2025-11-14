«Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί»: Ο εγκέφαλός μας προδίδει τις κινήσεις μας πριν καν παίξουμε

Το κλασικό παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» φαίνεται απλό, αλλά οι επιστήμονες απέδειξαν ότι πίσω του κρύβονται περίπλοκοι μηχανισμοί του εγκεφάλου που αποκαλύπτουν πώς παίρνουμε αποφάσεις όταν βρισκόμαστε απέναντι σε έναν αντίπαλο. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Social Cognitive and Affective Neuroscience, οι παίκτες που βασίζονται στις προηγούμενες κινήσεις τους ή του αντιπάλου τους είναι πιο πιθανό να χάσουν. Με άλλα λόγια, όσο πιο «προβλέψιμοι» είμαστε, τόσο μειώνονται οι πιθανότητές μας να κερδίσουμε.

Ο εγκέφαλος δεν αντέχει την τυχαιότητα

Όπως αναφέρεται στο Science Alert, οι ερευνητές ανέλυσαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου παικτών που συμμετείχαν σε περισσότερους από 15.000 γύρους του παιχνιδιού, προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρότι η ιδανική στρατηγική είναι να είμαστε τυχαίοι και απρόβλεπτοι, οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να το επιτύχουν. Το μυαλό μας, εκ φύσεως, τείνει να αναζητά μοτίβα και να βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες – ακόμα και όταν αυτό μας βλάπτει.

Η μελέτη αξιοποίησε μια τεχνική που ονομάζεται hyperscanning, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας δύο παικτών καθώς αλληλεπιδρούν. Έτσι, οι ερευνητές μπορούσαν να δουν πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες όχι μόνο για τις δικές μας επιλογές αλλά και για τις κινήσεις του αντιπάλου. Μέχρι σήμερα, η μέθοδος αυτή είχε εφαρμοστεί κυρίως στη μελέτη της συνεργασίας, όπου η προβλεψιμότητα βοηθά τους ανθρώπους να συντονίζονται. Όμως, στην περίπτωση του ανταγωνισμού, η απρόβλεπτη συμπεριφορά προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα.

Πώς οι νικητές σκέφτονται διαφορετικά

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες έδειχναν προτίμηση σε μία συγκεκριμένη επιλογή, κυρίως στην «πέτρα». Το «χαρτί» ακολουθούσε και το «ψαλίδι» ήταν η λιγότερο αγαπημένη επιλογή. Επιπλέον, οι περισσότεροι απέφευγαν να επαναλαμβάνουν την ίδια κίνηση δύο φορές στη σειρά, γεγονός που έκανε τη συμπεριφορά τους πιο εύκολα προβλέψιμη. Παρόλο που ήθελαν να είναι τυχαίοι, οι κινήσεις τους είχαν μοτίβα που ο εγκέφαλος παρήγαγε ασυναίσθητα.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: οι επιστήμονες μπορούσαν να προβλέψουν ποια επιλογή θα έκανε ένας παίκτης – «πέτρα», «ψαλίδι» ή «χαρτί» – από τη δραστηριότητα του εγκεφάλου του πριν καν πατήσει το κουμπί. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος προετοιμάζει τη στρατηγική από νωρίτερα, χρησιμοποιώντας στοιχεία τόσο από την προηγούμενη δική του απόφαση όσο και από την τελευταία κίνηση του αντιπάλου.

Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αναδρομή στο παρελθόν αποδεικνύεται παγίδα. Οι εγκέφαλοι των παικτών που έχαναν εμφάνιζαν έντονη δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με την επεξεργασία προηγούμενων αποτελεσμάτων. Αντιθέτως, οι εγκέφαλοι των νικητών δεν έδειχναν το ίδιο μοτίβο. Αυτοί φαίνεται ότι έπαιρναν αποφάσεις χωρίς να προσπαθούν να προβλέψουν τι θα συμβεί με βάση το τι είχε γίνει πριν.

Το μάθημα πέρα από το παιχνίδι

Το μήνυμα της έρευνας είναι απλό αλλά ουσιαστικό: οι άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να λειτουργούμε σαν μηχανές τυχαιότητας. Ο εγκέφαλος μας αναζητά αιτίες, μοτίβα και επαναλήψεις, ακόμα και σε παιχνίδια όπου το τυχαίο είναι το «κλειδί». Αυτό μας βοηθά στην καθημερινή συνεργασία, στις σχέσεις και στην επικοινωνία, όπου η προβλεψιμότητα είναι θετική. Ωστόσο, σε ανταγωνιστικές συνθήκες – όπως στα παιχνίδια, στις διαπραγματεύσεις ή ακόμη και στην πολιτική – αυτή η τάση μπορεί να μας κοστίσει.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» αποτελεί ένα ιδανικό μοντέλο για να μελετηθεί η λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς επειδή είναι τόσο απλό και καθολικό. Οι επόμενες έρευνες θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν αυτή τη γνώση σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα, όπως επιχειρηματικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις, όπου η ικανότητα να διατηρεί κανείς στρατηγικά απρόβλεπτη συμπεριφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά.