Πέτρα του σκανδάλου Ελληνίδα podcaster - Πρόεδρος Πανεπιστημίου παραιτήθηκε λόγω «ανάρμοστης σχέσης»

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Οχάιο, Τεντ Κάρτερ παραιτήθηκε από τη θέση του που του απέφερε ετήσιες απολαβές 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων και από τον 45χρονο γάμο του λόγω «ανάρμοστης σχέσης».

Είχε μία θέση που του απέφερε 1,5 εκατομμύριο δολάρια ετησίως, καθώς και έναν γάμο που μετρούσε 45 χρόνια, ωστόσο ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Οχάιο τα τίναξε όλα στον αέρα για χάρη μιας Ελληνίδας.



Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα της New York Post, ο Τεντ Κάρτερ παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Κρατικού Πανεπιστημίου του Οχάιο, καθώς παραδέχθηκε ότι έδωσε «ακατάλληλη πρόσβαση σε πληροφορίες» σε μια γυναίκα που ήθελε βοήθεια με την προσωπική της επιχείρηση, με την υπόθεση να συνδέεται με την ελληνικής καταγωγής Χρυσάνθη Βλάχος, παρουσιάστρια του «Callout Podcast».

«Το JobsOhio γνωρίζει ότι ο Τεντ Κάρτερ παραιτήθηκε σήμερα το πρωί από τη θέση του Προέδρου του Κρατικού Πανεπιστημίου του Οχάιο και ότι αυτή η κατάσταση πιθανώς συνδέεται με μια σχέση μεταξύ αυτού και της παρουσιάστριας ενός podcast για βετεράνους, το οποίο χρηματοδοτήσαμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το JobsOhio, ένας όμιλος οικονομικής ανάπτυξης, που είναι χορηγός της εκπομπής.



Ο 66χρονος Κάρτερ συμμετέχει τακτικά στο podcast της Βλάχος, το οποίο επικεντρώνεται στους βετεράνους, σύμφωνα με τους λογαριασμούς της podcaster στο LinkedIn και το Instagram.

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε σε συνέδριο στο Κολοράντο Σπρινγκς τον Ιανουάριο δείχνει τον πρώην πρόεδρο του πανεπιστημίου να χαμογελά δίπλα στην Βλάχος, η οποία φορά μια ολόμαυρη δερμάτινη στολή. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Βλάχος αναφέρεται στον Κάρτερ ως «αγαπητό φίλο και μέντορά» της.



Ο Κάρτερ - ο οποίος υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για 38 χρόνια μετά την αποφοίτησή του από τη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ το 1981 - εμφανίστηκε σε εννέα από τα 14 βίντεο που δημοσίευσε η Βλάχος μέχρι στιγμής φέτος.

Παρά το κύρος του Κάρτερ ως ενός από τους πιο ισχυρούς δημόσιους υπαλλήλους στο Οχάιο, το podcast δεν προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, έχοντας μόλις μερικές εκατοντάδες θεατές σε κάθε επεισόδιο.

Τον Ιανουάριο του 2025, το podcast φέρεται να συνδιοργάνωσε μια παράσταση βετεράνων και μελών οικογενειών στρατιωτικών στο Οχάιο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Κάρτερ υποτίθεται ότι ανταπέδωσε τη χάρη – καθώς το Πανεπιστήμιο έγινε χορηγός στην εκδήλωση της Βλάχος που διήρκεσε ένα Σαββατοκύριακο με τίτλο «Gaff-N-Go Rodeo», με στόχο τη σύνδεση βετεράνων στρατιωτικών με εργάτες ηλεκτροδότησης, στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον λογαριασμό του podcast στο Instagram.

Η παραίτηση του Κάρτερ ήρθε αφότου παραδέχτηκε στο διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου ότι «έκανε λάθος επιτρέποντας ακατάλληλη πρόσβαση στην ηγεσία του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο» σε μια γυναίκα που ήθελε βοήθεια με την ιδιωτική της επιχείρηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της σχέσης, αλλά είπε ότι αποσύρεται με τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος σχεδόν 45 χρόνια.

