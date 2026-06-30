Πετράλωνα: 5 συλλήψεις για την κατάρρευση πολυκατοικίας-Το ύποπτο εύρημα και το σενάριο της διαρροής

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο αστυνομικό και ανακριτικό μέτωπο μετά την κατάρρευση της πενταώροφης πολυκατοικίας, με τις αρχές να ερευνούν εξονυχιστικά τα αίτια της τραγωδίας. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα.



Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο επιβλέπων πολιτικός μηχανικός και ο εργολάβος μηχανικός, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων μπαίνουν οι τεχνικές προδιαγραφές του διπλανού έργου, αλλά και μια σημαντική μαρτυρία για αλλοίωση του υπεδάφους.

Στο Αστυνομικό Τμήμα οι υπεύθυνοι του έργου

Οι αρχές κινήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς αμέσως μετά το καταστροφικό συμβάν, προχωρώντας στην προσαγωγή των προσώπων που είχαν άμεση εμπλοκή με την ανέγερση της νέας οικοδομής στο όμορο οικόπεδο.

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα εξετάζονται οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου που είχαν αναθέσει το έργο, καθώς και το τεχνικό επιτελείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο στατικός μηχανικός που είχε πραγματοποιήσει τη σχετική μελέτη του κτιρίου, καθώς και δύο πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως εργοδηγοί, έχοντας τον άμεσο συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών στο πεδίο.

Το χρονικό της ανέγερσης και οι νόμιμες άδειες

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η διαδικασία για την κατασκευή της νέας οικοδομής είχε ξεκινήσει πριν από ενάμιση χρόνο, με την αγορά του οικοπέδου τον Δεκέμβριο του 2024. Το προϋπάρχον κτίσμα κατεδαφίστηκε κατόπιν έκδοσης νόμιμης άδειας, με τον χώρο να παραμένει κενός από τον Δεκέμβριο του 2025. Οι διαδικασίες προχώρησαν εκ νέου την περασμένη άνοιξη, με την έκδοση της νέας οικοδομικής άδειας τον Μάρτιο του 2026. Οι εργασίες στο σημείο ξεκίνησαν τον Μάιο του 2026, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συναγερμός στα Πετράλωνα: Κατέρρευσε 4ώροφο κτίριο - Αναφορές για εγκλωβισμένους pic.twitter.com/ibkEmLH913 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Το βάθος της εκσκαφής και τα μέτρα αντιστήριξης

Στο επίκεντρο της έρευνας των εμπειρογνωμόνων βρίσκεται η τεχνική εικόνα του εργοταξίου. Ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε, είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο σκάμμα, το βάθος του οποίου κυμαινόταν από 3,70 έως 3,80 μέτρα από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

@flashgrofficial Εικόνες καταστροφής. Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την κατάρρευση, ενώ συνολικά πέντε άτομα έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε εργάτες έχουν προσαχθεί, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα έχει οδηγηθεί και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούνταν οι εργασίες. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Προκειμένου να προστατευτούν οι γειτονικές δομές, οι υπεύθυνοι είχαν προχωρήσει στην κατασκευή δύο τοιχίων υποστήριξης για τα διπλανά κτήρια. Οι εργασίες πέρασαν στην τελική τους φάση μόλις χθες, όταν και ξεκίνησε η γενική εκσκαφή του οικοπέδου.

Το εύρημα με τα «μαύρα χώματα» και το σενάριο της διαρροής

Μια συγκεκριμένη μαρτυρία από το εσωτερικό του εργοταξίου φαίνεται πως ρίχνει νέο φως στα αίτια της καθίζησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο χειριστής του εκσκαφέα εντόπισε στο σημείο «μαύρα χώματα». Το εύρημα αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τεχνικούς κύκλους, ισχυρή ένδειξη ότι υπήρχε κρυφή και μακροχρόνια διαρροή από το αποχετευτικό δίκτυο της ίδιας της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Μια τέτοια ροή υδάτων ενδέχεται να είχε αλλοιώσει σταδιακά και υπόγεια τη σύσταση του εδάφους, μειώνοντας τη στατικότητά του.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Σημειώνεται ότι ο εκσκαφέας ολοκλήρωσε το έργο του και αποχώρησε από το σημείο το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 08:45, λίγες ώρες πριν από το τελικό χτύπημα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν η καταστροφή οφείλεται σε αστοχία των έργων υποστήριξης ή στα προϋπάρχοντα προβλήματα του υπεδάφους.