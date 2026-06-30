Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που είδε την περιουσία της και τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα σε λίγες στιγμές,μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Σε κατάσταση σοκ, η ιδιοκτήτρια ξεσπά κατά των υπευθύνων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς των πολιτικών μηχανικών, ενώ περιγράφει με δραματικό τόνο την καθημερινότητα που ανατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντάς την στον δρόμο.

«Η πολυκατοικία άντεξε το 1999, δεν είχε πρόβλημα στατικότητας»



Η σοκαρισμένη γυναίκακαταγγέλλει τους χειρισμούς που έγιναν, ξεκαθαρίζοντας πως το κτίριο δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα δομικής ασφάλειας στο παρελθόν. «Θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων τους, για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 1999 με τους σεισμούς», δηλώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας: «Δεν υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλήξει. Δεν υπήρχε στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας».

Πετράλωνα: «Έφυγα το πρωί ζωντανή και δεν έχω πού να γυρίσω»-Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού στον FLASH pic.twitter.com/ItkWjIhBCJ — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Από την πόρτα του σπιτιού... στον δρόμο



Η πιο φορτισμένη στιγμή της δήλωσής της αποτυπώνει το μέγεθος της προσωπικής τραγωδίας που βιώνει, αφού από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε χωρίς στέγη. «Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι», αναφέρει, περιγράφοντας το απόλυτο αδιέξοδο.

Στο μικροσκόπιο των αρχών η επόμενη μέρα



Η ιδιοκτήτρια, φανερά εξαντλημένη, έκλεισε τις δηλώσεις της ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό της, σημειώνοντας πως πλέον τον λόγο έχουν οι αρμόδιες αρχές που ερευνούν τα αίτια του συμβάντος. «Είναι το τελευταίο που αγοράσαμε. Τα υπόλοιπα στην ΕΜΑΚ και στην Ελλάδα», κατέληξε, αφήνοντας την υπόθεση στα χέρια των διασωστών και των διωκτικών αρχών που αναζητούν απαντήσεις για το τι οδήγησε στην κατάρρευση.