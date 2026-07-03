Πετράλωνα: Έλεγχοι για τη στατικότητα γειτονικών κτιρίων μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Δύσκολα είναι τα τελευταία 24ωρα τόσο για τους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε όσο και για τους γείτονές τους στα Πετράλωνα, ενώ κλιμάκιο της Πολεοδομίας έκανε ελέγχους στη διπλανή πολυκατοικία εξετάζοντας και τη στατικότητά της.

Το οικόπεδο της ισοπεδωμένης πολυκατοικίας έχει πλέον αποκλειστεί και περιφραχθεί με λαμαρίνες, προκειμένου τόσο να είναι ασφαλής η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, όσο και για την προστασία των περιουσιών των κατοίκων μετά από δικό τους αίτημα.

Ήδη από το πρωί της Πέμπτης (2/7), πραγματογνώμονες μηχανικοί ήλεγξαν όροφο προς όροφο τη διπλανή πολυκατοικία που εκκενώθηκε μετά την τρύπα που σχηματίστηκε στη βάση της από την κατάρρευση του διπλανού κτηρίου ώστε να διαπιστώσουν αν παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας, στο συγκεκριμένο οίκημα έχει απαγορευθεί η είσοδος στους ενοίκους και οι είσοδος έχει αποκλειστεί.

Παράλληλα αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Η παρέμβαση της μηχανικού

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση πολιτικού μηχανικού, η οποία κλήθηκε το πρωί της Τρίτης από ένοικο της πολυκατοικίας προκειμένου να αξιολογήσει τις ρωγμές που είχαν εμφανιστεί στο κτήριο. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή από αυτή που της είχε περιγραφεί τηλεφωνικά. Αντί για μια απλή ρωγμή, εντόπισε άνοιγμα περίπου 15 εκατοστών στον αρμό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, ένδειξη ότι η πολυκατοικία με τα επτά διαμερίσματα είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ήρθε στη δημοσιότητα.

Η ρωγμή 15 εκατ. που επηρέασε την στατικότητα του κτηρίου είχε πάρει κλίση πριν την κατάρρευση. Η μηχανικός ζήτησε την άμεση εκκένωση της, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης. Λίγες ώρες αργότερα, το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονται σε απόγνωση καθώς μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν τα πάντα. Για τη στήριξη των οικογενειών που επλήγησαν ο δήμος Αθηναίων δίνει οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια, ενώ προσφέρει και χορηγεί vouchers διαμονής περίπου 700 ευρώ, δίνοντας στους πληγέντες την ελευθερία να επιλέξουν οι ίδιοι το χώρο που θα διαμείνουν.

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων

«Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Τώρα», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων συνεδρίασε εκτάκτως και ενέκρινε ομόφωνα τη στήριξη των πληγέντων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22. Η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου.

Το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται».