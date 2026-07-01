Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε»- Η σωτήρια αντίδραση ενοίκου και η απάντηση μηχανικού

Σοκ έχει προκαλέσει η κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια πίσω από το περιστατικό.

Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της τραγωδίας διαδραμάτισε η απομάκρυνση των ενοίκων, η οποίας, σύμφωνα με μαρτυρία στο Mega, πραγματοποιήθηκε μετά την άμεση αντίδραση μιας κατοίκου, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως ανησυχητικά σημάδια που έδειχναν ότι το κτίριο παρουσίαζε προβλήματα στατικότητας.

Τα δραματικά λεπτά σιωπής στην επιχείρηση έρευνας στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε επί της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα

Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/mJ71Mhrndd — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

«Είδε μια μεγάλη ρωγμή και κάλεσε αμέσως μηχανικό»

Η κόρη μιας ενοίκου ανέφερε ότι η μητέρα της άκουγε από νωρίς το πρωί έντονους θορύβους και τριγμούς στο εσωτερικό της πολυκατοικίας. Λίγο αργότερα, όπως είπε, εντόπισε μια μεγάλη ρωγμή σε τοίχο του διαμερίσματος, γεγονός που την ανησύχησε ιδιαίτερα.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, επικοινώνησε αμέσως με μηχανικό που γνώριζε, ο οποίος μετέβη σύντομα στο σημείο για να εξετάσει την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, όπως υποστηρίζεται, άτομα που εργάζονταν στο διπλανό εργοτάξιο τους ενημέρωσαν ότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παρουσιάζει εμφανή κλίση ήδη από τις πρωινές ώρες και πως αυτή γινόταν ολοένα και πιο έντονη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εκκένωση της πολυκατοικίας

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι, μετά την αυτοψία, η μητέρα της μαζί με τον μηχανικό ειδοποίησαν τους υπόλοιπους ενοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα το κτίριο, καθώς εκτίμησαν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης.

«Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με το σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα με ενημέρωσε πως πλέον δεν είχαμε σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που η μητέρα της παρακολούθησε το κτίριο να καταρρέει μπροστά της.

Όπως σημείωσε, η απώλεια του σπιτιού ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για την οικογένεια, καθώς εκεί είχαν περάσει δεκαετίες της ζωής τους και είχαν δημιουργήσει τις σημαντικότερες αναμνήσεις τους.

@flashgrofficial Εικόνες καταστροφής. Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την κατάρρευση, ενώ συνολικά πέντε άτομα έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε εργάτες έχουν προσαχθεί, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα έχει οδηγηθεί και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούνταν οι εργασίες. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

«Η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει»

Η ίδια έκανε επίσης λόγο για έναν ακόμη ισχυρισμό, σύμφωνα με τον οποίο ένας από τους μηχανικούς που βρίσκονταν στο σημείο φέρεται να σχολίασε, όταν επισημάνθηκε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση, πως «και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει».

Η αναφορά αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη μαρτυρία και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ή άλλη επίσημη πηγή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

«Πρέπει να εκκενωθεί και το διπλανό κτίριο»

Παράλληλα, ο πολιτικός μηχανικός, Δημήτρης Καραΐσκος, βρέθηκε στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και, μιλώντας στην κάμερα του FLASH, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια του όμορου κτιρίου.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησε διαπίστωσε ενδείξεις που, κατά την εκτίμησή του, επιβάλλουν την άμεση εκκένωση του διπλανού κτιρίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και να διαπιστωθεί αν διαθέτει στατική επάρκεια.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει τα πορίσματα της έρευνας, τονίζοντας πως τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες των αρμόδιων αρχών.

@flashgrofficial Ο Καραΐσκος Δημήτριος, πολιτικός μηχανικός, βρέθηκε στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια του όμορου κτιρίου. Όπως ανέφερε, από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησε διαπίστωσε ενδείξεις που, κατά την εκτίμησή του, επιβάλλουν την άμεση εκκένωση του διπλανού κτιρίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και να διαπιστωθεί αν διαθέτει στατική επάρκεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει τα πορίσματα της έρευνας, τονίζοντας πως τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες των αρμόδιων αρχών. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

5 συλλήψεις για την κατάρρευση - Αναζητούν τα αίτια στη διπλανή οικοδομή

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η έρευνα των Αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα έργα ανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας στο ακριβώς διπλανό οικόπεδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, ήδη η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις υπεύθυνων του έργου στο διπλανό κτίριο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο επιβλέπων πολιτικός μηχανικός και ο εργολάβος μηχανικός, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων μπαίνουν οι τεχνικές προδιαγραφές του διπλανού έργου, αλλά και μια σημαντική μαρτυρία για αλλοίωση του υπεδάφους.

Φωτό: Μιχάλης Λεγάκης/Flash.gr

Στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου που είχαν αναθέσει το έργο, καθώς και το τεχνικό επιτελείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο στατικός μηχανικός που είχε πραγματοποιήσει τη σχετική μελέτη του κτιρίου, καθώς και δύο πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως εργοδηγοί, έχοντας τον άμεσο συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών στο πεδίο.

Στο επίκεντρο η Τεχνική Έκθεση Κατεδάφισης

Παράλληλα, βασικό ρόλο στις έρευνες παίζουν οι οικοδομικές εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο, η στατική κατάσταση του κτιρίου και όλες οι τεχνικές παράμετροι που ενδέχεται να συνέβαλαν στο περιστατικό.

Οι αρμόδιοι πραγματογνώμονες που διερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα εξετάζουν ήδη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικοδομικές άδειες και στις τεχνικές εκθέσεις που αφορούν την κατεδάφιση και την ανέγερση του νέου κτιρίου.

Μεταξύ των εγγράφων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι και η Τεχνική Έκθεση Κατεδάφισης του ακινήτου στην οδό Αλκμήνης 20, η οποία παρουσιάστηκε στο Star. Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «δεν απαιτείται αντιστήριξη των όμορων κτηρίων και ειδικότερα μέτρα ασφαλείας, πέραν των αναγραφόμενων στους κανονισμούς». Η έκθεση φέρει την υπογραφή αρχιτέκτονα μηχανικού, έχει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2024 και έχει εγκριθεί από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, εκτιμά ότι το πιθανότερο είναι να σημειώθηκε κάποια αστοχία κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής, στη θεμελίωση ή στην τοποθέτηση του οπλισμού, γεγονός που ενδέχεται να οδήγησε στην κατάρρευση του γειτονικού κτιρίου.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ιδιωτικό έργο, με την ευθύνη να βαραίνει τους μηχανικούς, τους μελετητές, τους κατασκευαστές και τους επιβλέποντες που έχουν υπογράψει τις σχετικές μελέτες.

@flashgrofficial Ο Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, μιλά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και αναφέρει πως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αστοχία ενδέχεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την ανέγερση του όμορου κτιρίου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, θα σχηματιστεί δικογραφία και θα απαιτηθούν πραγματογνωμοσύνες, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Στη δημοσιότητα ήρθε και η οικοδομική άδεια για την ανέγερση της νέας πενταώροφης πολυκατοικίας, η οποία εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2026 και παραμένει σε ισχύ έως τον Μάρτιο του 2030. Ωστόσο, το διάγραμμα κάλυψης, που αποτελεί βασικό έγγραφο κάθε οικοδομικής άδειας, εμφανίζεται ως κατεστραμμένο αρχείο.

Την ίδια στιγμή, γίνεται γνωστό ότι η κατασκευαστική εταιρεία είχε ήδη παρουσιάσει το νέο κτίριο μέσα από τρισδιάστατες απεικονίσεις, προβάλλοντας μια πενταώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Οι ειδικοί εξετάζουν δύο βασικές εκδοχές για το τί προκάλεσε την κατάρρευση. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, κατά την εκσκαφή οι εργασίες προχώρησαν χαμηλότερα από το επίπεδο θεμελίωσης της διπλανής πολυκατοικίας, προκαλώντας υποχώρηση του εδάφους, καθώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης.

Το δεύτερο σενάριο στρέφει την προσοχή σε πιθανές κατασκευαστικές αδυναμίες του κτιρίου που κατέρρευσε, σε συνδυασμό με μια μικρή αστοχία στο υπό ανέγερση οικοδόμημα, η οποία ενδεχομένως αποδείχθηκε καθοριστική.

Η μαρτυρία της τοπογράφου μηχανικού

Τον προβληματισμό και την έκπληξή της για το περιστατικό εξέφρασε η τοπογράφος μηχανικός που είχε εκπονήσει το τοπογραφικό διάγραμμα τόσο για τη νέα οικοδομή όσο και για την κατεδάφιση του παλαιού διώροφου κτιρίου που βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο.

Μιλώντας στο Mega, εξήγησε ότι κατά τις επισκέψεις της στο σημείο δεν είχε διαπιστώσει ενδείξεις προβλήματος στο έδαφος, ενώ εκτίμησε ότι η κατεδάφιση του προηγούμενου κτιρίου δεν συνδέεται με τη σημερινή εξέλιξη.

«Είχα δει τις εργασίες πριν ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Η προηγούμενη πολυκατοικία ήταν οικογενειακή και έχει πολύ καιρό που έχει κατεδαφιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την παλιά κατεδάφιση αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά εγώ τοπογράφος είμαι, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας».

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι, μέχρι την τελευταία της αυτοψία στο εργοτάξιο, δεν είχε διαπιστωθεί καμία ένδειξη καθίζησης ή μεταβολής του εδάφους.

«Όταν είχα πάει την τελευταία φορά... δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος. Ήταν στο φυσικό έδαφος, όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταώροφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει».

«Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη και δεν ξέρω πραγματικά και τι έχει συμβεί. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους ανθρώπους που έμεναν στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη, που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτια», είπε.

Αναφέρθηκε, τέλος, και στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην κατασκευή του έργου, τονίζοντας ότι, από τη συνεργασία που είχε μαζί τους, τους γνώρισε ως επαγγελματίες που εργάζονταν με συνέπεια και υπευθυνότητα.

«Λυπάμαι πολύ και για τους ανθρώπους που δουλεύανε... τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες. Γιατί ξέρω ότι είναι παιδιά τα οποία προσπαθούσαν για το καλύτερο και θεωρώ ότι κάτι συνέβη που δεν το περίμεναν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πραγματικά. Είναι πάρα πολύ τυπικοί από όσο τους γνωρίζω, όσο διάστημα είχα τύχει να συνεργαστώ μαζί τους».