Πετράλωνα: «Μας είπαν ότι η κλίση οφείλεται στον σεισμό στην Εύβοια», καταγγέλλει ενοικιαστής

Αποκαλυπτική μαρτυρία έρχεται στο φως από ενοικιαστή του υπογείου στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε αντιληφθεί σοβαρά προβλήματα στη στατικότητα του κτιρίου περίπου 15 ημέρες πριν από το συμβάν.



Όπως αναφέρει, το πρώτο σημάδι εμφανίστηκε όταν ξεκίνησαν εργασίες θεμελίωσης στο διπλανό οικόπεδο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η πρόσβαση στον χώρο δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, όπως λέει, ξαφνικά η πόρτα του υπογείου άρχισε να μην ανοίγει κανονικά, γεγονός που τον προβλημάτισε έντονα.



Ο ίδιος υποστηρίζει ότι παρατήρησε μικρή κλίση στο κτίριο, περίπου δύο εκατοστά, την οποία απέδωσε στις εργασίες εκσκαφής που βρίσκονταν σε εξέλιξη δίπλα από την πολυκατοικία. Όπως αναφέρει, ενημέρωσε άμεσα την ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία με τη σειρά της απευθύνθηκε στους υπεύθυνους του εργοταξίου.



Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι το φαινόμενο δεν σχετιζόταν με τις εργασίες, αλλά αποδόθηκε στον σεισμό που είχε σημειωθεί στην Εύβοια, λίγες ημέρες νωρίτερα.



«Μας είπαν ότι δεν φταίνε οι εργασίες και ότι η κλίση οφείλεται στον σεισμό στην Εύβοια», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά ο ενοικιαστής, περιγράφοντας τις εξελίξεις πριν την κατάρρευση του κτιρίου.



Παράλληλα, ο ίδιος επισημαίνει ότι η κατάσταση επιδεινωνόταν σταδιακά, ενώ εκτιμά ότι η αντιστήριξη στο γειτονικό έργο δεν είχε πραγματοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Όπως τονίζει, το κτίριο που χρησιμοποιούσε για επαγγελματική αποθήκη δεν είχε παρουσιάσει προβλήματα για δεκαετίες, μέχρι την έναρξη των εργασιών στο διπλανό οικόπεδο.



Η μαρτυρία του ενισχύει τα ερωτήματα που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης και τον ρόλο που ενδεχομένως έπαιξαν οι οικοδομικές εργασίες στην περιοχή.