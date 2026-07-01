Πετράλωνα: Μηνύματα μηχανικού προειδοποιούσαν για κίνδυνο – Στο μικροσκόπιο η διάβρωση του εδάφους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν το περιστατικό συνδέεται με τις εργασίες εκσκαφής που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο.

Νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια, αποκαλύπτουν μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί πριν από το συμβάν και τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταδεικνύουν ότι υπήρχε επίγνωση του κινδύνου.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, η Ελληνική Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη προανακριτική έρευνα, λαμβάνοντας δεκάδες καταθέσεις και συγκεντρώνοντας κρίσιμα στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει γνωστά.



Ειδικότερα, στις 8:45 το πρωί της προηγούμενης ημέρας, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, αναφέροντας: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».



Στην ορολογία των μηχανικών, το «ντουλάπι» είναι κιβώτιο αντιστήριξης που χρησιμοποιείται για τη στήριξη των πρανών της εκσκαφής και την προστασία γειτονικών κτιρίων από ενδεχόμενη κατάρρευση. Ως «διαρροή» εκτιμάται ότι αναφερόταν στην παρουσία λυμάτων, τα οποία ενδέχεται να είχαν επιδεινώσει τη σταθερότητα του εδάφους, καθιστώντας το ακόμη πιο σαθρό.



Όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ, το σημείο της εκσκαφής είχε ήδη φτάσει σε μεγάλο βάθος χωρίς να έχει τοποθετηθεί το απαιτούμενο σύστημα αντιστήριξης. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα συνεχές τσιμεντένιο φράγμα με υλικά ταχείας πήξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευστάθεια του γειτονικού κτιρίου.